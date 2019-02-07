專訪／蘇志燮是被耽誤的嘻哈歌手！　他大笑揭「堅持發片」原因藏初心

記者蕭采薇／專訪

儘管這幾年是鮮肉的時代，但說到人人愛的「大叔」，蘇志燮絕對榜上有名。41歲的他身材保養極佳，六塊腹肌讓大批觀眾都自稱是「蘇太太」，模特兒出身的蘇志燮，深邃的眼神和彷彿對人訴說千言萬語。是演員、歌手、作家，更是公司社長，蘇志燮接受《ETtoday星光雲》專訪透露，這些身份，背後目的都只有一個。

▲蘇志燮有著演員、歌手、經紀公司社長、作家、發行人等多重身份。（圖／記者張一中攝）

蘇志燮最早是游泳選手，甚至是以體育特長生身份獲獎學金進入韓國體育大學，從精壯高大的身材可以想像，當年在水中的他會是多麽意氣風發。之後蘇志燮意外成為模特兒，但現在流行的單眼皮，當年卻不是主流。最後走上演員這條路，蘇志燮終於找到自己的「天職」，一走就是20年。

▲模特兒出身的蘇志燮，面對鏡頭眼神深邃又深情。（圖／記者張一中攝）

蘇志燮在2008年發行個人第一張單曲《Lonely Life》，本以為是玩票性質，但令人意外的是，蘇質系對自己的音樂事業卻是非常上心，從2008年到2017年幾乎年年有作品，熱愛嘻哈的他更嘗試自己創作。記者稱讚蘇志燮「我有朋友很喜歡聽你的歌」，被稱作「佛系歐爸」的他，難得在訪問中大笑回應：「真的謝謝她，畢竟像她這樣的人不多。」

▲蘇志燮有著演員、歌手、經紀公司社長、作家、發行人等多重身份。（圖／記者張一中攝）

「蘇太太」們曾開玩笑說：「蘇志燮其實最想當嘻哈歌手，只是被演員事業耽誤了。」事實上，興趣廣泛的蘇志燮，同時在2009年創立51K經紀公司，成為自己的老闆，他不僅簽下玉澤演等藝人，更投資、發行電影、出版書籍。

這讓人想起了「勇樣」裴勇俊，他一手創立經紀公司KEYEAST後，網羅金秀賢、朱智勛、金東旭、禹棹奐、韓寶凜和韓藝瑟等一線演員，也漸漸退居幕後，成為真正的管理者。頗具商業頭腦的蘇志燮卻不諱言：「我最喜歡的事情還是演戲。」

▲蘇志燮：我最喜歡的事情還是演戲。（圖／記者張一中攝）

記者半開玩笑追問：「真的不是嘻哈歌手？」他笑一笑，但堅定地表示：「我所有的工作項目都是為了好好演戲，那些工作，這20年來我演了無數作品，是那些角色，才成就了我蘇志燮。」如同把經紀公司取名為「51K」，代表的含義是：「如果滿分是100，我喜歡剛好超過一半的數字51。」內斂蘇志燮始終用謙虛和毅力，一路提醒自己保持初心。

▲蘇志燮20年來都沒忘記「初心」。（圖／記者張一中攝）