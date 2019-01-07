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周孝安驚爆「周旋5女」！　她握有「鹹濕訊息」怒揭花心真面目

圖文／鏡週刊

周孝安耶誕節和小模新歡Ariel摟抱過佳節，想不到單純的緋聞卻後續連環爆！演員李京恬看到本刊報導後，才發現自己被劈腿，在臉書痛批周孝安；近來本刊又收到一名黃姓女子爆料，指稱曾跟周孝安交往並握有鹹濕訊息，還要聯合另一名受害女子組成「婦仇者聯盟」，但對此周孝安全盤否認。

周孝安和任容萱主演電影《玩命貼圖》本週上映，他還主演新戲《必勝大丈夫》，演藝事業看來和桃花一樣衝不停，他去年耶誕節摟抱並帶回新北市五股住宅的小模Ariel也是網紅，IG有萬人追蹤。而他拍《必勝大丈夫》在片場和周曉涵一邊等戲一邊調情，不料他的愛情遊戲，卻扯出一長串的情愛蜘蛛網。

周孝安帶著Ariel等計程車，隨後兩人一同返回周孝安五股住宅。
 
女星李京恬看了本刊報導之後，才發現自己遭周孝安劈腿，在社群網站發文哭訴。（翻攝自李京恬IG）

曾演出《只為你停留》的李京恬看了本刊報導發現自己被劈腿，自曝她和周孝安明明耶誕節還在一起，更質問他：「我在上海拍戲，你瘋狂偷吃嗎？」

　

愛恨並存　魅力難抵擋

李京恬之外，又有新角色參戰。本刊接獲爆料，有一名操著對岸口音的黃小姐自稱和周孝安認識多年，去年底交往了5天之後，覺得周孝安不太對勁，電話不接、微信不回，因此果斷提出分手。但看了本刊報導，黃小姐才驚覺周孝安男女關係之複雜，她表示手上握有周孝安的鹹濕訊息，聯合了另一名也被周孝安劈腿的女性，打算組成「婦仇者聯盟」，要踢爆周孝安花心真面目。

Doris是周孝安最為公開的女友，還曾經po臉書放閃。（翻攝自周孝安臉書）
 
去年周孝安跟小模女友Doris約會被本刊直擊，同年七夕周孝安宣布分手。

不過黃小姐想嚴懲周孝安花心，但又因為心疼他而反反覆覆，由此可見周孝安對女人很有一套，令人又愛又恨。

本刊為讀者爬梳周孝安身邊的女性關係，有小模Ariel、拍戲搞曖昧的周曉涵、自曝被劈腿的女星李京恬、自稱和周孝安在一起5天的黃小姐、黃小姐所提的X小姐共五人。

李京恬曾演出《只為你停留》《戀愛鄰距離》等劇，是新生代女星。
 
周孝安近年來演藝事業攀升，演出多部戲劇男主角，近期跟蔡淑臻合作《鑑識英雄2》。

周孝安則向本刊解釋自己目前單身，和李京恬去年底就開始談分手，確切的分手日是去年12月31日，而小模Ariel只是朋友，沒有回家過夜。對於爆料的黃小姐和X小姐，周孝安表示不認識。周孝安也說和周曉涵曾經在15年前透過交友網站認識，當時都才19歲的兩人，約會了幾個月不了了之，直到合作《必勝大丈夫》，向李京恬表達對周曉涵的好感，才會讓李京恬誤以為他移情別戀周曉涵。


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