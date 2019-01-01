Melody 39歲長這樣「認不出」！　一出聲網友才驚：這口音是她

記者楊蕎綺／綜合報導

女星Melody（殷悅）從戲劇圈出道，後轉換跑道當主持人，雖然已經是2個孩子的媽，但保養得當，完全看不出歲月痕跡，近日剪了短髮更逆齡，受Youtuber理科太太訪問時，還被網友直說「認不出來」，完全是靠超有辨識度的口音才確定：「對，就是那個Melody。」

▲Melody保養得宜，完全看不出是兩個孩子的媽。（圖／翻攝自Melody臉書）



Melody日前受理科太太訪問，談到經營婚姻的方法，已結婚13年的她認為，婚後就是要認清一件事：「快樂要駕馭在自己身上，不要把快樂的責任推卸到另一半身上。」婚姻絕對不是童話故事的延續，而是真實人生的開始，要勇敢說出自己的需求，有任何慾望或想法要踴躍表達，可以直接說：「我現在需要你帶我去看電影、我需要你假裝浪漫帶我去約會。」不要總是期待伴侶會「讀心」。

▲Melody認為不要把所有責任都歸屬到另一半身上。（圖／翻攝自Youtube／理科太太 Li Ke Tai Tai）



另外，Melody也笑說自己一生沒有什麼遠大的志向，就是喜歡吃喝玩樂，「為什麼要覺得丟臉承認？」面對工作就是享受，喜歡的事情不管酬勞多少都接，不喜歡的則不管多高價都不做，「因為我做是做快樂」。她也勸所有女孩要善待自己，不要把所有責任往自己身上攬，讓自己感覺愧疚、自責。

▲Melody奉勸女孩們要認清，結婚不是童話故事的延續。（圖／翻攝自Youtube／理科太太 Li Ke Tai Tai）



人生不可能每個部分、每個面向都是100分，在工作上有新的嘗試時，可能會碰到一些挫折或是一些不確切，Melody坦率地說：「這些都是很美好珍貴的，10年後回頭看，會覺得天啊，那幾年真的so fun（好好玩），而最重要的，生活就是要fun。」

永遠無法預知下一個10年、20年會發生什麼事，「你一定要在每一個過程當中，認真地聆聽自己的心聲，一定要很真摯地對待你自己，對待你的工作、你身邊的人，才能夠找出新的啟發，而這個啟發才是生命真正的目的。」

▲Melody認為生活最重要就是找到樂趣，並享受其中。（圖／翻攝自Youtube／理科太太 Li Ke Tai Tai）



有趣的是，許多網友都說，Melody完全看不出來已經39歲，甚至比過去感覺還要年輕，且剪了短髮之後有點認不出來，「但一聽到那聲音跟那音調完全就知道是誰了哈哈哈」，超有辨識度的口音讓粉絲完全能聽聲辨人，「這個英文口音一聽就知道，嗯，對，就是那個Melody！」

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