謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

▲謝佳見（右）和孫瑋廷常出雙入對出席友人聚會，日前耶誕節聚餐，他們發現狗仔跟拍後立刻分開行動，但依舊被捕捉到同框畫面。

圖文／鏡週刊

大馬男星謝佳見來台發展多年，感情也台味十足，據悉他和孫瑋廷在友人聚會中相識，很快孫瑋廷就入住謝佳見豪宅，一開始謝佳見還不顧明星身分，在IG留言放閃「520」，直到謝佳見因《我的寶貝四千金》走紅後，受到媒體注目，才開始有所顧忌。但傳情傳了5年多，謝佳見也漸漸放下包袱，他還曾帶孫瑋廷出席圈內好友林心如、許瑋甯等人的聚會。

據悉孫瑋廷和謝佳見年齡差了12歲，他長相清秀，笑容也可愛陽光，連女性友人見了都難以抵擋他的魅力而愛慕他，難怪謝佳見一開始會不顧明星身分到處留言，對孫瑋廷勇於表現自己的熱情，2人不僅放閃還會吵吵鬧鬧，因此朋友也曾在IG留言：「你們和好了！好好愛他！」





▲謝佳見（右）一開始並不特別遮掩和孫瑋廷的關係，交往初期兩人合照也會在IG上出現，被媒體曝光之後才轉為低調。（翻攝自孫瑋廷IG）

但這段令腐女為之瘋狂的戀情，也曾陷入危機，去年謝佳見遠赴對岸拍戲，遠距離加上謝佳見沒安全感又善妒的個性，2人一度鬧出分手，後又被本刊拍到悄悄復合。據悉，謝佳見分手後不顧明星身分，不惜跑到孫瑋廷工作的精品店站崗，也要挽回這段感情，可見謝佳見用情之深。

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