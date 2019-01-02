151林彥君黏男友「要結婚了」！　靠4篇業配文月撈30萬

▲上個月初晚上，林彥君（左）跟圈外男友（右）到天母吃東西，兩人停好車後走入櫃位點餐。



圖文／鏡週刊

外號「151」的林彥君，去年初與經紀公司約滿離開後，獨自成立工作室接工作，近大半年來以業配為生，賺得比從前更多，時間變多後，也愛上騎車、跑馬拉松的舒適生活。據了解，事業心不強的林彥君，將計畫在豬年當新娘。

當上自己的老闆之後，林彥君工作收入一切自主，玩樂的時間也變多，只要一有空，她幾乎都在騎車或跑馬拉松，對事業抱著順其自然的態度。至於多出來的時間，林彥君用來培養得來不易的感情，有意在新的一年跟圈外男友步入禮堂。

▲近年愛騎車四處比賽的林彥君，圈外男友也愛跟隨，還會為她拍照，讓林彥君在臉書放閃。

工作擺一邊 感情優先

本刊上月初接獲讀者爆料，林彥君與運動型男友現身天母吳家豆漿店，看2人的打扮，先前似乎在騎車，因肚子餓停下來用餐；2人一進店內，連頭上的安全帽也沒脫下，就直衝櫃台點餐。

▲林彥君曾主持中天外景節目《驚奇4超人》，但節目已收攤。



據了解，本來就熱愛戶外活動的林彥君，最近迷上騎車跟跑步，簡直到了瘋狂的地步，若有工作邀約，她便選輕鬆簡單的內容，幾乎把所有時間放在休閒活動上，原因全是為了「他」。友人透露，林彥君與男友因運動結識，興趣相同的2人，個性相近無所不談，湊巧工作合約到期，34歲的她想把重心放在感情上。

自爆牽手照 渴望婚姻

其實，早在前年8月，林彥君突然在臉書曬出與1名皮膚黝黑男子的牽手照，照片中2人笑得開心，視線再往下移，小倆口「小指勾小指」緊牽在一起，網友看到照片紛紛留言詢問是否公開戀情？只見林彥君寫下：「很短很緊，但你開心就好。」對戀情沒承認也沒否認。

▲▼林彥君跟男友拍下放閃照，朋友留言稱她男友小胖，林彥君回說「小帥」可見在她眼中，男友是帥不是胖。

由於林彥君在單親家庭長大，曾在訪問中透露希望未來能擁有一個幸福圓滿的婚姻，前年弟弟結婚，身為姐姐的她也被身邊好友催促：「何時輪到妳？」她笑言一直在等Mr.Right 出現。入行多年的她緋聞很少，唯一緋聞對象是合作《食尚玩家—就要醬玩》的哈孝遠，2人在節目中互動自然可愛，哈孝遠也不止一次公開表示喜歡「小隻馬」女生，並向她示愛「要不要在一起」，雖然事後雙方都說單純是節目效果，但粉絲一直很希望看到2人成為一對。

▲入行多年的林彥君（左）鮮有緋聞，但與哈孝遠（右）因合作《食尚玩家－就要醬玩》而被湊對。



林彥君有著一張看不出年紀的娃娃臉，但其實入行已17年，近年以《食尚玩家—就要醬玩》節目走紅，獲得不少工作機會。近半年林彥君靠著每月至少寫4篇以上業配文，月入近30萬，比經紀公司時期更好賺，生活更優渥，似乎已替未來的人妻生活做好準備。

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