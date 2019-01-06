孫安佐正牌女友是她？　IG曖昧「19歲美國辣妹」關係一次說清楚

記者潘慧中／綜合報導

孫安佐遣返回台後，經過短暫的調整休息，似乎有意成為Youtuber，常和粉絲分享生活點滴，繼日前上傳背起金髮妹健身的影片，被一旁友人爆料金髮妹是他的緋聞女友後，他6日在社群網站PO出與另一名口罩女的合照，再度引發「曖昧說」，對此，他也大方說清楚和對方的關係。

▲▼孫安佐常分享日常生活。（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）



孫安佐曬出和口罩女的合照，「我在美國的兄弟回來幫我挑衣服。」互動引來不少粉絲心碎，對此，他現身回應：「你好像誤會對方跟我的關係了～。」被問難道如此的互動不算曖昧嗎？他堅定地說：「一點都沒有。」

▲孫安佐上傳和口罩女的合照。（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）



繼續被問到是否為正牌女友，孫安佐否認表示女方是「兄弟」，真的不是女友。女方隨後似乎也現身留言串吐槽：「那些衣服可以掰掰了！」他馬上Tag女方帳號笑回：「那些衣服才是我的精華好不好？！」兩人直接鬥嘴互嗆的互動，感覺得出來兩人交情不錯，點進去看女方的IG自介，似乎是正在就讀佛羅里達大學的19歲大學生，外型亮麗個性大方。

▲▼孫安佐解釋和這位19歲辣妹只是「兄弟」。（圖／翻攝自Instagram）

孫安佐新的影片裡繼續上一集沒有拍完的健身內容，一名金髮妹躺在他的背上，他一連做了8下伏地挺身，且動作相當標準流暢，這位金髮妹先前曾出現在他的影片預告中，如今正面曝光，長相甜美清秀，一旁友人則是爆料兩人是緋聞情侶，嚇得金髮妹大喊：「你不要在那邊！不要讓我紅到美國喔！」

▲▼孫安佐日前的金髮緋聞女友。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）



事實上，孫安佐先前在美國涉嫌恐攻，被關押261天後返台。回台後，他解禁上網，在個人YouTube頻道上傳健身影片，點閱率比一般小網紅還要高，他隨後不但在留言區預告會有新影片、甚至詢問網友想看的題材類型，看似要朝「網紅」之路發展。