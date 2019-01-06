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蔡依林一現身「男生表情全變了」！　蔡阿嘎曝後台互動：好香

記者潘慧中／綜合報導

蔡阿嘎（蔡緯嘉）以拍攝有趣且貼合時事的影片聞名，5日受邀上《2019超級巨星紅白藝能大賞》，後台巧遇一樣要上台表演的蔡依林，有趣的是女神一現身，包括他在內，幾乎所有男生都不自覺露出羞笑，這一幕全被拍了下來。

▲蔡依林。（圖／台視提供）

▲▼蔡依林和蔡阿嘎都有受邀表演。（圖／台視提供、翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

照片中，可以看到蔡依林梳起一頭俐落長髮，身穿桃紅色搶眼舞台裝現身，眼神望向左前方致意，對象正是蔡阿嘎和其他男性工作人員。蔡阿嘎等人不但揮手打招呼，每個人都不自覺展開笑顏，想見女神的超強魅力。

▲▼蔡依林一現身「男生表情全變了」（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡依林一現身，後台幾乎所有男生都笑開了。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

更讓人羨慕的是，蔡阿嘎透露自己有幸能和蔡依林擊掌，「好香…3年不洗手了！！！！！哈哈哈。」隨後PO出把右手湊近鼻子狂聞的搞笑照，「Jolin好像看到一群痴漢…哈哈哈。」此照一上傳，立刻引來網友笑虧：「準備睡陽台了」、「二伯離婚協議書準備好了嗎？！」

▲▼蔡依林一現身「男生表情全變了」（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎和蔡依林擊掌後露出痴漢臉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

《2019超級巨星紅白藝能大賞》5日在小巨蛋錄製，蔡依林首次登上《紅白》舞台，一連演唱了2首新歌《怪美的》與《玫瑰少年》，最後仍不忘帶來經典曲《PLAY我呸》，不但狂飆高音，更走到最前方的舞台大秀舞技，讓全場上萬名觀眾尖叫聲不斷。

蔡阿嘎IG全文：

後臺直擊怪美的Jolin!!! 跟Jolin擊掌到，好香...3年不洗手了!!!!!哈哈哈

#蔡阿嘎 #七月半 #超級巨星紅白藝能大賞 #小巨蛋 #taiwan #youtuber #Jolin被一群痴漢嚇到

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關鍵字

蔡依林, , Jolin

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