租屋崩潰日常大揭密！　《人生只租不賣》陳姸霏、黃河曝租屋血淚史

文／電癮好選喆

公視臺語台最新推出的輕職人喜劇《人生只租不賣》，從租屋族的視角切入，描繪年輕人在房租、生活品質與職場壓力間的拉扯，也讓「租賃管理師」這個平常少有人討論的職業，成功走入觀眾眼中。

▲▼輕職人喜劇《人生只租不賣》反映租屋族的甘苦。（劇照／公視提供）

▲▼輕職人喜劇《人生只租不賣》反映租屋族的甘苦。（劇照／公視提供）

主演陳姸霏與黃河接受《電癮好選喆》專訪，大方聊起拍攝趣事與自身租屋經歷。黃河直言，租屋最讓人頭痛的不是房子本身，而是「看不見的管理責任」。他曾遇到地板損壞，房東遲遲未處理，最後只能自己鋪地毯遮掩，「眼不見為淨，生活照常！」他笑說，這種「自力救濟」的經驗，讓他更理解租屋族面對的不只是居住條件，更是無形壓力。

▲▼輕職人喜劇《人生只租不賣》反映租屋族的甘苦。（劇照／公視提供）

陳姸霏則分享劇中臺語連珠炮式的吵架橋段，拍攝現場她本色演出，語速快到連黃河都喊：「慢一點啦！」，而她自己也回憶起租過沒有窗戶、潮濕又易發霉的房間，退租時損失不少，讓她從此對租屋環境的要求大大提高。她笑說，租屋不只是找個地方住，更是一種生活管理與自我鍛鍊。

▲▼輕職人喜劇《人生只租不賣》反映租屋族的甘苦。（劇照／《電癮好選喆》）

▲▼輕職人喜劇《人生只租不賣》反映租屋族的甘苦。（圖／翻攝自《電癮好選喆》）

主持人簡立喆則透露自己曾租過電費一度高達八元的房子，退租時一次繳超過五萬元電費！她笑說：「租屋不是只有付房租，還要學會應對各種潛規則，跟房東溝通、釐清責任，都是生活必修課。」

▲▼輕職人喜劇《人生只租不賣》反映租屋族的甘苦。（劇照／公視提供）

《人生只租不賣》以輕喜劇的方式呈現租屋族的真實生活，探討居住環境與日常挑戰，讓觀眾看到租屋背後的隱形問題。劇集目前在公視臺語台熱播中。

