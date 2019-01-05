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熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）個性活潑、體態前凸後翹，好身材讓她贏得「G奶女神」的封號。時常分享生活點滴的她，5日上傳一系列「人生第一次懇親」的辣照，身穿深V剪裁的上衣，讓不少男網友狂噴鼻血：「阿兵哥應該暴動了吧！」

▲▼熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

▲▼熊熊人生第一次懇親。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

▲▼熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

熊熊開心在宜蘭金六結軍營打卡，只見她頭戴黑色報童帽、紮起頭髮襯托出巴掌臉，單穿一件灰色長袖上衣，胸前開深V隱約露出深邃事業線，從上往下拍的邪惡角度，還可以看到一條黑線，似乎不小心露出了內搭內衣。

▲▼熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

▲▼熊熊在宜蘭打卡。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

▲▼熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

在陽光照射下，熊熊的皮膚顯得更加白皙，搭配牛仔短裙展現勻稱美腿，即使只穿平底鞋，仍絲毫不影響整體比例，此外，宜蘭當地的好天氣讓她的心情也美好了起來，一群女性友人一起去懇親，有志一同都有穿到牛仔單品，開心在鍋爐間前合照紀念，顯見彼此的好交情。

▲▼熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

▲熊熊和女性友人在鍋爐間前合照。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

雖然擁有女孩稱羨的火辣身材，熊熊表示曾因此飽受困擾，甚至感到自卑，她透露胸部在國中急速成長，「當時還覺得這不是我的身體。」一度看到鏡子還會哭。不過長大後，她學著接受自己的身體，並且喜歡它，也變得更有自信。

▲熊熊身材火辣、個性活潑，是不少男網友的理想型對象。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

事實上，熊熊的身高只有155公分，因為體重一增加就會先胖臉、再加上G罩杯的豐滿上圍，視覺上格外容易顯胖，於是，控制體重便成了一大課題。飲食方面，應該是受媽媽影響的關係，吃東西一向養生，喜歡吃青菜、水果、蛋、牛奶，不吃重鹹、重辣，也不愛吃甜食，更不愛喝飲料，冰品尤其忌口，不但對女生的生理狀況較為不好，也會影響代謝。

熊熊臉書全文：

我人生第一次懇親 獻給 羅子翔
今天宜蘭天氣好好～
女孩們今日沒說好 但全部搭到牛仔風
耖俗辣黃小愛
陳彥婷 Tiffany
施語庭 Ada shih
#完美小保姆小倩

陣仗很大的懇親團

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