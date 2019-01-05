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張立東：想妳想到「瘦」不了！　接送Albee范乙霏「車內互動」全被看光

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）身材火辣、事業表現亮眼，是不少人心目中的女神，難免引人好奇她的感情動向，4日突然在Instagram限時動態上傳張立東接送她的畫面，不禁讓人聯想到男方常在節目和她曖昧，粉絲忍不住崩潰問：「真的交往了嗎？！」對此，她也大方回應了。

▲張立東過去常在《天才衝衝衝》向Albee釋出愛意。（圖／時代創藝提供）

畫面中，可以看到Albee身穿黑外套內搭深藍襯衫，頭戴粉色棒球帽多了幾分甜美，坐在駕駛座的張立東同樣一身黑，兩人在車內高歌周杰倫的《威廉古堡》，甚至開直播大唱《雙截棍》，氣氛超High！

▲▼張立東：想妳想到「瘦」不了！（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼張立東和Albee在IG開直播唱歌、鬥嘴。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼張立東：想妳想到「瘦」不了！（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

直播過程中，有網友大膽問張立東：「不是在跟熊熊交往嗎？為什麼要勾搭Albee？」他大笑否認有和熊熊交往，聽到網友說「勾搭」Albee的部分，他認為這個字眼有點難聽了，兩人聊到請客問題，他透露自己都是請客的人，女生問：「你今天要請誰吃飯？」他秒回：「不是妳嗎？」對方笑答：「好像不是欸，你沒有約我啊！」隨口問要跟誰吃飯，女方大笑說：「不是你啊！」

▲Albee外型亮麗，身邊不乏追求者。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

兩人互相鬥嘴的氛圍，引來部分網友猜測是否在交往，因此Albee稍晚發文時，便一直被問到這個問題，對此，她大方回應：「沒有啊，他在哪？」再被問到是否還一起去看電影，她則笑說：「不是啊，你們到底哪隻眼睛看到他？！」

▲▼張立東：想妳想到「瘦」不了！（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee回應網友疑惑。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼張立東：想妳想到「瘦」不了！（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

事實上，張立東事後在Instagram限時動態解釋，Albee是他的尾牙搭檔，一起開完會後，順道載對方去看郭彥甫的畫展，他也有在直播中表示兩人很久沒見面了，話峰一轉，忍不住開玩笑說因為這樣才變胖，「想妳想到『瘦』不了」，逗得女方大笑說那還是別見面好了。

▲Albee和張立東因上節目而結識。（圖／翻攝自Facebook／張立東）

至於是否有發展可能，Albee曾透露很欣賞張立東已經工作到很累，還可以去外面喝酒，但是，「我是他眾多妃子之一，我可能沒有辦法接受，我的男友一天到晚在外面喝酒。」反觀自己，完全不是這樣的人，很累時只想趕快回家洗洗睡，間接打槍男方，「應該是很難吧！你可以是暖男，但是你不要當中央空調，就是你不用暖全部，你暖我就好了。」

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