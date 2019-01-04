ELLA閨房：快樂的很激烈！　「希望勁寶18歲離開我」

記者關韶文／台北報導

藝人ELLA出席弘道老人基金會公益活動，擔任「寒冬助老」愛心大使，之前傳出懷了第二胎的喜訊，ELLA嚴正否認，「傳出好消息的時候我還正在bleeding（流血中）。」不過被問到最近是否有快樂，ELLA笑說，「最近的快樂很激烈！」

ELLA否認懷孕消息，被問到是否拍新電影有簽「禁孕令」，ELLA笑說，「沒有簽啦！但老公也要憋得住！」記者追問近期是否有憋著，ELLA大方表示，「最近的快樂很激烈，我們會有所克制的很激烈，該激烈該快樂，基本需求還是要有，不要往心裡去就好。」

▲▼ELLA擔任愛心大使。（圖／記者張一中攝）

隨著勁寶越來越大，ELLA原以為自己是放鬆的媽媽，但現在卻發現自己放不下，「其實細菌的部分我還好，但是他如果不吃飯、沒大便，我就會很緊張，像是什麼奶嘴掉地上，直接吃我都OK，因為我希望他多接觸細菌，抵抗力也會比較好。」

雖然暫時沒有懷孕規劃，但ELLA笑說懷孕過程很爽，「因為不用工作，月經又不會來，只是沒想到，生完孩子的那一刻試煉就來了！」不過談到未來，ELLA倒是很開明，「希望勁寶18歲就離開我，我要跟老公去環遊世界，我們沒有養兒防老的想法，要把財務狀況規劃好最重要。」