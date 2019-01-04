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SJ厲旭患A型流感「專輯延到隔年發」　銀赫現身應援

記者蕭采薇／綜合報導

距離首張迷你專輯《小王子》約三年，南韓天團SUPER JUNIOR成員厲旭，終於帶著第二張個人迷你專輯《Drunk on Love》回歸。發行專輯一波三折，去年11月粉絲盼到先行曲的釋出，以為專輯很快就能聽見了，沒想到因日前厲旭赴泰國演出，返回南韓後卻發現得到A型流感，只能進行隔離治療安靜修養，專輯延到2日才正式和大家見面，只能說好事多磨。

▲▼SUPER JUNIOR厲旭 第二張個人迷你專輯《Drunk on love》。（圖／avex提供、翻攝自SUPER JUNIOR臉書）

▲SUPER JUNIOR厲旭第二張個人迷你專輯《Drunk on love》發行一波三折。（圖／avex提供）

今年七月剛退伍的厲旭提到當兵的這些日子他認為：「在軍中紮實的訓練讓我成長許多，以前的我比較敏感，只要一點點小事就很容易有情緒，但我開始學著反省和改變，回想起自己過去十年的演藝生活，對於身旁的人為我所付出的一切相當感激。」心態長大不少。

▲▼SUPER JUNIOR厲旭 第二張個人迷你專輯《Drunk on love》。（圖／avex提供、翻攝自SUPER JUNIOR臉書）

▲SUPER JUNIOR厲旭第二張個人迷你專輯《Drunk on love》發行一波三折。（圖／avex提供）

厲旭在專輯推出的當天晚上，於韓國首爾的YES 24 Live Hall舉辦 SHOWCASE，成員銀赫擔任主持人為厲旭的SOLO回歸應援，東海也都親自現身力挺，讓厲旭相當感動。厲旭在活動現場提到：「我自己心裡覺得今年最重要的就是籌備SUPER JUNIOR的新專輯。我和每一位團員都會用盡全力準備，希望可以成為獻給大家一份很棒的禮物。」此話一出現場隨即引來熱烈的掌聲及歡呼聲，專輯已同步在台數位發行。

▲▼SUPER JUNIOR厲旭 第二張個人迷你專輯《Drunk on love》。（圖／avex提供、翻攝自SUPER JUNIOR臉書）

▲厲旭個人專輯SHOWCASE，由銀赫擔任主持人。（圖／翻攝自SUPER JUNIOR臉書）

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