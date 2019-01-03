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最想賞她巴掌！《如懿》作者流瀲紫客串「封后大典」被網轟

記者林奕如／台北報導

《延禧攻略》、《如懿傳》兩劇反派包辦「最想賞巴掌」4個入圍名額，受到熱烈討論，評選出心目中的遺珠之憾，網友語出驚人表示「最想巴的不就諴親王福晉」，因為《如懿傳》作者流瀲紫擔任編劇一職，帝后夫妻虐心不已，還在劇中封后大典上客串該角，被網友恨得牙癢癢。

▲愛奇藝台灣站娛樂大賞「最想打巴掌」、「讓我哭翻」。如懿傳編劇流瀲紫客串（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲《如懿傳》作者編劇流瀲紫客串。（圖／愛奇藝台灣站提供）

目前「最想賞巴掌」票數由爾晴（蘇青 飾）遙遙領先，狠狠甩脫袁春望（王茂蕾 飾）、炩妃（李純 飾）及乾隆（霍建華 飾）。如懿貼身宮女阿箬（曾一萱 飾）陷害周迅害她關冷宮，毫無意外也被網友圈選最想賞巴掌。

▲「爾晴」蘇青也被網友攻擊。（圖／翻攝自微博／于正1978）

▲「爾晴」蘇青被網友恨得牙癢癢。（圖／翻攝自微博／于正1978）

有趣的是，網友還點出「富察氏祖孫三代」，包括富察夫人、富察琅嬅（董潔 飾）以及璟瑟公主（關雪盈 飾）都很值得被狠狠掌嘴。尤以璟瑟公主因為憑著嫡女身份一向輕視後宮嬪妃們，加上後期串聯炩妃，意圖令如懿后位不穩，最讓網友恨得牙癢癢。反而害死很多人的嘉貴妃（辛芷蕾 飾）因為顏值高，演出又極具角色魅力，讓網友不忍打巴掌。

▲愛奇藝台灣站娛樂大賞「最想打巴掌」、「讓我哭翻」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼愛奇藝台灣站娛樂大賞「最想打巴掌」、「讓我哭翻」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲愛奇藝台灣站娛樂大賞「最想打巴掌」、「讓我哭翻」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

而《延禧攻略》、《如懿傳》再度PK的入圍選項則是「讓我哭翻」，分別是《延禧攻略》劇中秦嵐失去永琮崩潰大哭，跪求聶遠放她走這一幕，以及《如懿傳》凌雲徹被霍建華去勢，周迅面對此情此景忍不住痛哭失聲，兩者目前分佔一二名激烈競爭中。《愛奇藝娛樂大賞》啟動6天，投票人次破10萬。

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如懿傳, , 延禧攻略, 延禧, 如懿, 霍建華, 周迅, 吳謹言, 聶遠, 流瀲紫, 爾晴, 蘇青

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