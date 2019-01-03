宅男女神IG TOP9都有「一個共同點」　傻眼曝按讚真相：太現實

記者李玟儀／綜合報導

港星孫慧雪外型清純甜美，卻擁有豐滿身材，被譽為「宅男女神」。日前適逢2018年末，不少人都在整理Instagram上一整年的Top9，孫慧雪發現按讚數最多的照片大多數有一個共同點，讓她忍不住大呼：「大家太現實啦！」

▲香港「宅男女神」孫慧雪的IG Top9，幾乎和身材有關。（圖／翻攝自孫慧雪IG）

孫慧雪按讚數最高的前9名中，與身材有關的就有6張，當中不乏是大深V、露溝，或是西裝外套裡什麼都沒穿的性感照，等於衣服越少讚數越高，她無奈大喊，希望2019年大家的喜好能改變，「多衫多like啦！」

有粉絲就建議孫慧雪，不如2019年可以試試看不要PO清涼照，比較一下按讚數，「你應該就會收回說過的話。」有點吐槽她其實也是為了讚數，而以性感打扮迎合粉絲喜好，不過也有粉絲鼓勵，不管穿多穿少，主要還是長得正，「其實問題不大啦！」

▲香港「宅男女神」孫慧雪。（圖／翻攝自孫慧雪IG）

孫慧雪儘管已經36歲，並育有一個1歲的兒子，但歲月完全沒有在她身上留下痕跡，美貌依舊，有如20多歲的女孩。她在大學時便兼職當模特兒，之後參加無線電視第20其藝員訓練班，畢業後正式踏入演藝圈，拍過不少港劇、綜藝及電影。