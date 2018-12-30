詹惟中讚韓冰「貴婦相5特徵」　她打臉：情路不順，學姐要小心擇偶

娛樂中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜的女兒韓冰在選舉期間一炮而紅，詹惟中日前受邀出席就任典禮時，曾說韓冰有「貴婦臉」的5大特徵，旺夫、旺父還益子。不過另一位命理師江嘉葉卻持不同看法，認為韓冰和未來的另一半都不愛追求名利。

▲韓國瑜女兒韓冰、學姐黃瀞瑩。（圖／記者季相儒攝、黃復興黃國強支黨部臉書）

詹惟中日前分析韓冰面相，點出5項特徵，一是她天庭有4指寬，代表和爸媽、公婆都能相處得很好，長輩緣不錯，二是眉間超過2指，代表心胸開闊，三是眉尾微下垂意味著不愛與人爭鬥，第四點鼻子塌得恰到好處以及第五點適當的圓臉，這些都是貴婦臉的原則，而厚唇則代表重感情，天生貴氣。

不過據《中國時報》報導，曾算出范瑋琪與張韶涵前世是仙女，因送公文起紛爭的命理師江嘉葉卻表示，「看面相不能只看形，重點是氣場跟顏色。」她分析韓冰氣息不錯、面相祥和、溫順有氣，是大方、人緣好的長相，而顴骨高聳飽滿，以及個性直爽，則代表性格剛硬堅忍。

▲韓冰IG被挖出，模特兒照片被讚像舒淇。（圖／翻攝韓冰IG）

但是江嘉葉說，雖然韓冰臉頰豐潤，但是色彩黯淡、氣場不足，雖然財運不錯但不是富豪，而耳朵的氣場鮮明代表樂於助人，卻也意味著比較不追求名利，唇形也是儘管豐厚但氣場有點雜亂，異性緣不錯可惜情路沒有那麼順，不過最終仍會找到好姻緣。

▲黃瀞瑩。（圖／記者季相儒攝）

至於同樣受到網友青睞的「學姐」黃瀞瑩，江嘉葉讚是不可多得的美女，可惜鼻頭、兩頰氣弱，在金錢方面較薄弱，「只能靠本業收入」，幸好顴骨不錯味事業運加分，安分守己的話，會很受主管信任，一輩子不愁吃穿，但她提醒，學姐不宜踏入演藝圈，至於感情方面，因為唇形氣場的關係，情路比較辛苦，慎選另一半。