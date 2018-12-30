蔣勁夫家暴被釋放！　曝光「日本拘留所生活」

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星蔣勁夫出道時被譽為「胡歌接班人」，卻因為家暴日籍女友中浦悠花，在11月時向日本警方自首，並拘留調查。30日他突然在Instagram限時動態發文，立刻引來網友關心是否已經被釋放，律師發聲明證實。

▲蔣勁夫20日坦承毆打日本女友中浦悠花。（圖／翻攝自微博、中浦悠花IG）

蔣勁夫突然更新動態，寫著：「人生若夢，聽說你過來的時候我嚇了一跳，何必呢？老朋友.....不過，謝謝你。」他接著描述在拘留所中生活，「我在裡面的時候，偶爾能望見一眼藍天，伸出手去觸及卻隔著冰一樣的鐵網。」

語畢又意有所指地說著，「你在外面，天會下雨，別冒雨回家，別忘了找一個幫你撐傘的人，過去那把油紙傘，就當作道別時的心意，再見時可別拿出來還給我哦。」究竟蔣勁夫文中的「你」是誰，無從得知。

▲蔣勁夫律師發文。（圖／翻攝自微博）

蔣勁夫的律師另外發表聲明講述目前案件進度，在日本檢警單位經過2個月的調查後，在28日收到日本檢察機關做出的不起訴狀態的釋放決定，即日起完全恢復人身自由，律師表示不出意外的話，等檢察機關走完內部程序，不久後就會收到正式的不起訴決定，意味著蔣勁夫在此案不會有任何被刑事處罰的紀錄。

同時因為蔣勁夫在接受調查時配合度很高，且態度良好，加上檢方認為情節輕微、再犯可能性低，無須追究刑事責任。律師代蔣勁夫這段期間以來造成社會大眾困擾，表達誠摯歉意，強調未來他會吸取教訓，踏實努力工作、健康生活，盼望關心他的朋友繼續給予支持及鞭策。