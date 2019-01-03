叔叔「休克急救無效」驟逝　蔡阿嘎沉默一天..心痛：至今不敢相信

記者李玟儀／綜合報導

蔡阿嘎是台灣YouTuber網紅的元老級人物，擁有百萬粉絲追隨，但家族裡其實還有人跟他一樣出名，就是嘉義縣議員蔡鼎三。曾任嘉義縣第17、18屆議員的蔡鼎三，在2018年選舉再度當選，可惜2日凌晨傳來病逝噩耗，蔡阿嘎沉澱一天後在Instagram上寫下心情，難過表示：「至今還不敢相信。」

▲蔡阿嘎和堂叔蔡鼎三昔日合影。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

蔡阿嘎和堂叔的合照中，兩人開心地豎起大拇指，臉上掛著如出一轍的爽朗笑容，他說：「從小到大的印象，叔叔就是一位個性爽朗、認真做事，令人尊敬的長輩。」面對突如其來的噩耗，他直到現在仍不敢相信，儘管遺憾，仍希望傳承叔叔的風範，「晚輩會窮極一生去追隨學習的，叔叔，您辛苦了，R.I.P.」

蔡鼎三曾任鐵路警察局警員、消防局科員、縣長室秘書及17、18屆議員，算是當地熱心的縣議員，長期關懷弱勢，在議會總是為基層民眾發聲，此次參選政見是：「綠色台灣守護工、民主台灣做長工」、「堅持本土、守護鄉親」、「農漁弱勢代言人」，不料日前因肺水腫缺席宣誓就職典禮，2日凌晨4點因休克急救無效，病逝於成大醫院，享年58歲。

▲網路名人蔡阿嘎堂叔蔡鼎三議員因病過世。（圖／記者翁聖勳翻攝）

嘉義縣議會表示，直轄市議員、縣 (市) 議員、鄉 (鎮、市) 民代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上時，均應補選。但其所遺任期不足二年，且缺額未達總名額二分之一時，因此蔡鼎三的缺額不再補選。