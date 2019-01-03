ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

酒家女→小三　《金家》女星收「鹹濕留言」暴怒：好噁心！

娛樂中心／綜合報導

女星張東晴在《金家好媳婦》飾演酒家女張海倫受到矚目，先前曾傳出和馬來西亞前首相之子納茲夫丁有親密肢體接觸，接著又被拍到和生技公司小開吳亞璟激吻，桃花很旺，卻也因此被外界貼上「拜金」標籤，甚至還有網友用鹹濕的字句調侃，讓她低落大罵：「好噁心。」

▲▼張東晴一週只吃700大卡，狂減7公斤。（圖／取自張東晴臉書）

▲張東晴。（圖／取自張東晴臉書）

張東晴結束《金家》拍攝工作後，緊接著投入《炮仔聲》的演出，從「酒家女」變成「小三」。據《蘋果日報》報導，張東晴在2018年除了《金家》的角色之外，最受矚的就是2段緋聞，她說當時看網友的留言看到哭，還要吃安眠藥才能入睡，特別是看到「我要買妳一個晚上」這類的留言時，心情最受影響。

▲張東晴。（圖／翻攝自YouTube）

談及目前感情狀態，張東晴說現在沒有追求者，間接斬斷了前兩段緋聞，其中和納茲夫丁的關係，她坦言見光死，雙方已經沒聯絡，不過先前有傳訊息祝福對方生日快樂。

▲張東晴和大馬前首相兒曾傳出緋聞。（圖／翻攝自nazifnajib.com）

張東晴過去熱吻生技公司CEO的新聞曝光後，引起馬來西亞各大媒體和論壇熱烈討論，不少網友稱「納茲夫丁失戀了」，也大讚張東晴應對前後兩位追求者的方式大同小異，手腕也相當厲害，當時她曾澄清和納茲夫丁是透過友人介紹認識，牽手是因為氣氛感染，只牽了1分鐘就放開，也強調絕對沒有接吻，男方雖然1年前就展開追求，但礙於她當時有男友，兩人並無下文，最近她恢復單身才又加強追求攻勢，目前只是曖昧期，沒有交往也沒有過夜。

▲張東晴新歡（圖／翻攝自吳亞璟IG）

推薦閱讀

陳冠霖和老婆%%%「被兒子撞見」　1句話突破窘境！

認識陽信銀行搶犯..梁佑南兒嚇傻　曝「母親節暖舉」尖叫：不可能

水果家族元老「芭樂哥哥」消失18年　近況曝光「少年→滄桑大叔」

懶人包／全台灣「跨年演唱會」總整理！「最大咖天后」台北尬場頑童

林俊傑神口技！「6秒飆念55字」　一口氣快嘴達陣超狂

「性幻想YouTuber」前3名是她們！　白癡公主慘敗放話「比這裡」

瘋傳謝霆鋒「分手王菲→復合張柏芝」　158字一次說清楚！

孫安佐曝光「美國監獄生活」　一句話戳破「霸凌內幕」

詹惟中讚韓冰「貴婦相5特徵」　她打臉：情路不順，學姐要小心擇偶

蔣勁夫家暴被釋放！　曝光「日本拘留所生活」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」肉貼交疊健身…網瘋狂：男友力MAX

Sandy「23年來沒出門跨過年」！　曝吳宗憲鐵血家教…網傻眼：超嚴格

娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版

沈月「無P圖真面目流出」！　全身打回原形…網一看傻了：150變180

Gino「16萬鬍子」消失！　曝「整容」秘辛：完全無法開口

潤娥「頭上黏紙屑」主持1分鐘！　珉豪一看…紳士救援暖爆

心疼白冰冰　劉福助暴怒嗆丁允恭「該道歉」：沒肚量的狗官！

肚痛到快死掉！　她一照X光「腸子全被塞爆」恐怖畫面現形…醫看傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張東晴, 金家好媳婦, 炮仔聲, 納茲夫丁, 吳亞璟

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 按摩胸部能變大？　正妹實測3步驟自搓1萬下「D罩杯真暴增」…驚人成果曝光
  2. 昆凌曾想放棄…周杰倫「做一件事」挽回！　她認定：就是這個人
  3. 白安為MV奮不顧身！廢墟穿紅衣迎接《我們的時代》　0度低溫拍攝豁出去了
  4. 袁艾菲「人生最短」耳下全光！　「超man男生頭」變歐巴帥炸
  5. 首部商業片大賣12億　當初只有河正宇堅信有票房
  6. 孫安佐「我想看動漫」原因曝光！　都是為了這部神作
  7. 孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」肉貼交疊健身…網瘋狂：男友力MAX
  8. 新版《神鬼奇航》沒有強尼戴普　迪士尼省了27億！
  9. 東森劇場盛大開演！帶你搶先直擊《悶鍋出任務》舞台劇演出片段
  10. 娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366