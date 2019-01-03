酒家女→小三　《金家》女星收「鹹濕留言」暴怒：好噁心！

娛樂中心／綜合報導

女星張東晴在《金家好媳婦》飾演酒家女張海倫受到矚目，先前曾傳出和馬來西亞前首相之子納茲夫丁有親密肢體接觸，接著又被拍到和生技公司小開吳亞璟激吻，桃花很旺，卻也因此被外界貼上「拜金」標籤，甚至還有網友用鹹濕的字句調侃，讓她低落大罵：「好噁心。」

▲張東晴。（圖／取自張東晴臉書）

張東晴結束《金家》拍攝工作後，緊接著投入《炮仔聲》的演出，從「酒家女」變成「小三」。據《蘋果日報》報導，張東晴在2018年除了《金家》的角色之外，最受矚的就是2段緋聞，她說當時看網友的留言看到哭，還要吃安眠藥才能入睡，特別是看到「我要買妳一個晚上」這類的留言時，心情最受影響。

▲張東晴。（圖／翻攝自YouTube）

談及目前感情狀態，張東晴說現在沒有追求者，間接斬斷了前兩段緋聞，其中和納茲夫丁的關係，她坦言見光死，雙方已經沒聯絡，不過先前有傳訊息祝福對方生日快樂。

▲張東晴和大馬前首相兒曾傳出緋聞。（圖／翻攝自nazifnajib.com）

張東晴過去熱吻生技公司CEO的新聞曝光後，引起馬來西亞各大媒體和論壇熱烈討論，不少網友稱「納茲夫丁失戀了」，也大讚張東晴應對前後兩位追求者的方式大同小異，手腕也相當厲害，當時她曾澄清和納茲夫丁是透過友人介紹認識，牽手是因為氣氛感染，只牽了1分鐘就放開，也強調絕對沒有接吻，男方雖然1年前就展開追求，但礙於她當時有男友，兩人並無下文，最近她恢復單身才又加強追求攻勢，目前只是曖昧期，沒有交往也沒有過夜。

▲張東晴新歡（圖／翻攝自吳亞璟IG）