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孫安佐「私下暱稱」緋聞正妹說溜嘴！　15字鬆口2人關係

記者李玟儀／綜合報導

孫安佐回台後靠著幾支影片成為新一代網紅，深夜他更新頻道，除了大聊最愛的動漫之外，影片中還出現了一名清秀的長髮女子，一旁友人虧是「緋聞女友」，兩人雖笑著澄清，不難看出關係的確不錯。至於和長髮正妹的關係，孫安佐在留言區回覆網友：「各位啊！她只是我朋友，不是我女友啦！」

▲▼孫安佐緋聞女友。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

孫安佐4月時因為入獄，最愛的《DARLING in the FRANXX》只看到第11集，一心想要看12集的他被迫中斷，難怪在第一次露面時，會脫口而出：「只想看動漫。」但他最愛的不只這一部作品，還有《比宇宙更遠的地方》，他說自己平時很少哭，但看這部的時候，真的忍不住哭了。

▲孫安佐掛念著第12集。（圖／翻攝自YouTube）

除了動漫話題吸引網友討論之外，神秘的女友人也勾起好奇心，孫安佐扛著她做伏地挺身，被其他朋友虧是「緋聞女友」，她笑著否認的同時，下一秒卻暱稱對方「少爺」，可見交情不錯，至於孫安佐真實的感情狀況，影片中最後預告下一支將推出Q&A，第一題直接進入重點，究竟答案為何，粉絲已經在期待新片到來。

▲▼孫安佐解釋和長髮正妹的關係。（圖／翻攝自孫安佐YouTube）

▲孫安佐解釋和長髮正妹的關係。（圖／翻攝自孫安佐YouTube）

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