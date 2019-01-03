日本偶遇口罩型男..是陳奕迅！　網友全在看「她」14歲長腿正妹

記者李玟儀／綜合報導

平時明星總和民眾有點距離，如果有機會偶遇可能會帶來不小的驚喜，有網友透露到日本旅遊時，意外巧遇歌王陳奕迅全家，不過照片po出來後，網友反倒都在看他的14歲女兒陳康堤。

▲偶遇陳奕迅。（圖／翻攝自陳奕迅、新浪娛樂微博）

陳奕迅戴著白色的口罩，一手推行李箱、一手拿著外套，白色的大學T搭配牛仔褲、白鞋，裝扮雖然休閒但還是隱藏不住星味，在他身邊的還有嬌妻徐濠縈，以及14歲的女兒陳康堤。

帶著口罩的陳奕迅面對突然被網友認出有點措手不及，也看起來有些無奈，而老婆則是在前方帥氣地揮手示意，陳康堤則顯得大方許多，穿著紅色上衣、黑色長褲的她笑容燦爛，舉著手熱情的打招呼，但最讓粉絲意外的是，才14歲的她身高已經跟165公分的媽媽一樣高，一雙細直的長腿讓人忍不住多看兩眼。

▲偶遇陳奕迅，結果網友都在討論陳康堤。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

14歲的陳康堤在2018年11月時曾被拍到和同學戀愛的畫面，媽媽徐濠縈大方表示，一直都知道女兒有交往對象，夫妻倆沒有感到太驚訝，但是擔心會影響到男同學，有特別要求女兒問候一下對方家人。

據悉，陳康堤的小男友長相與彭于晏有幾分相似，被稱為「小彭于晏」，被問及是否滿意女兒男友時，徐濠縈也大讚女兒跟自己一樣都很有眼光，但是還是希望大家可以給兩個小孩一點私人空間，「最重要是大家開心，希望大家對他們高抬貴手，兩個小朋友都還不太懂，當天也只知道有被別人拍，還以為是其他球隊隊員的家長。」