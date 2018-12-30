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認識陽信銀行搶犯..梁佑南兒嚇傻　曝「母親節暖舉」尖叫：不可能

娛樂中心／綜合報導

陽信銀行搶案的主嫌落網，是台北六福皇宮絲路宴的游姓主廚，因積欠大筆債務，為了贖回典當的賓士車，犯下無法挽回的錯誤。新聞曝光後，藝人梁佑南的兒子方璿震驚不已，游嫌曾是方璿打工咖啡廳的同事，在他記憶中對方為人大方、很照顧員工，得知是搶案主嫌後嚇傻。

▲▼梁佑南的兒子曾和陽信銀行搶犯是同事。（圖／翻攝自臉書）

▲梁佑南的兒子曾和陽信銀行搶犯是同事。（圖／翻攝自臉書）

據《民視新聞》報導，梁佑南透露兒子大學在咖啡廳打工時認識了游嫌，兒子滿口都是對方的好，「如果員工餐吃不好，他自己還會拿錢出來（加菜）。」對方在六福皇宮任職的時候，某次她和兒子到六福慶祝母親節，游還特別多煎一塊牛小排招待。

梁佑南表示兒子知道游男犯案之後嚇得直呼：「怎麼可能！」不停尖叫喊著：「不可能，他不可能這樣。」她只好無奈告訴兒子：「已經抓到了還不可能。」遺憾這位親友眼中陽光、熱情的年輕人誤入歧途。

游嫌落網後，供稱因在外欠下鉅額債務，無力償還之餘只好先將賓士C300愛車典當，換取資金填補缺口，為了將車贖回，無計可施之下才會動念行搶，當天在偷了機車後旋即前往銀行犯案，得手現金後隨意將贓車棄置，領著大把現鈔到當鋪贖回愛車，隨後駕車返家。

▲游姓主廚沉默不發一語。（圖／記者陳豐德攝）

游嫌年僅29歲，年紀輕輕卻已身任六福皇宮主廚，2018年9月升遷時還在臉書PO文散發正能量，感謝夥伴、團隊共同面對各種困難與挑戰。六福皇宮在29日晚間也發表聲明，，表示游姓主廚平日表現相當正常，雖然31日皇宮將結束營業，但游男預計將轉調至集團其他品牌任職，無失業問題，「發生此事六福集團深表遺憾，即日起先予以停職，後續將依工作規則相關規定辦理，若情節符合重大違法之免職要件，將予以免職處分。」

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關鍵字

梁佑南, 方璿, 陽信銀行, 陽信銀行搶案

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