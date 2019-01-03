宥勝簽約成「蕭敬騰師弟」　Summer：看來要多花點力氣

記者洪文／台北報導

藝人宥勝2019年正式簽約蕭敬騰經紀公司喜鵲娛樂，成為老蕭的師弟。他在完成滑雪挑戰前進南極點後，睽違兩個月終於踏上返家路程，出道滿10年的宥勝，回首10年演藝路，對一路幫助提攜過的貴人懷抱感恩，昂首接下來的方向，更是高興將有喜鵲團隊一路陪伴，期許彼此能擦出火花，攜手前進。

▲宥勝《最酷的背包菜鳥》網路節目上線記者會。（圖／本報資料照）



對於宥勝加盟喜鵲娛樂，身為喜鵲娛樂老闆的Summer樂見其成，也提到對宥勝的第一印象就是這個人也太愛冒險了吧，看來要花點力氣與心思讓他回心轉意，專注在演藝表演上，以及如何在他熟悉的領域上深耕，並拓展演藝事業上的廣度，會是接下來首要方向。

其實熱愛冒險的宥勝將2018定調為冒險年，為了激勵有夢想者能夠鼓起勇氣朝夢想前進，以身作則從年初到年末進行了許多冒險的挑戰，2019年轉換成在表演上精進並聚積演藝能量，期盼能在接下來的演藝道路上，能投放更多個人特質展現在演藝作品之上。

回首2018年，宥勝1月親自擔任製作人兼主持的網路實境旅行節目《最酷的背包菜鳥》，號召5位背包素人勇闖南美洲，完成一趟20天花費65000元（含機票）的艱難旅行任務，還有4月首度以夢想導師身份，與超馬好手陳彥博帶領兩位大夢青年前往冰島，進行南極前哨戰100公里冰帽越野挑戰訓練。5月前往法國克萊蒙費朗(Clermont-Ferrand)挑戰25公里火山越野賽VVX(Volvic Volcanic Experience)全程路跑賽事，獲得全亞洲第一人完賽認證。

而最驚人的是宥勝12月前進南極點計畫，團隊歷時2年籌備，他也花費1年進行體能訓練，經歷均溫達-30度的天候條件下，挑戰南極點成功。由於惡劣天氣肆虐，在南極長征隊員身上留下些許印記，但全員精神狀況頗佳，將於近期返抵家人們的懷抱。

對於宥勝而言，一路以來陪伴在身旁的妻子更是精神核心支柱，在宥勝即將返家之際，蕾媽提到：每一次的挑戰都建立在兩人的共識及安全基礎上，能全家挑戰的冒險我們必不缺席，藉由每次經歷讓孩子拓展視野，更是兩人的共同目標，也因此我能笑著看他去迎接每一個冒險挑戰，綻放最真實的自己，並傳遞正面的能量給每個需要的人。而現在最想做的事就是見面後，抱一抱他。