ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

文慧如金門連唱4首！　喝完高梁喊：喉嚨都著火了！

記者盧薇淩／台北報導

華研新人文慧如與Karencici日前受邀參加2019金門跨年晚會，這不但是兩人第一次來到金門，也是首次在跨年演唱會上演出，為抗金門風大、低溫，來自熱帶國家新加坡的文慧如，因為十分怕冷，穿了極暖發熱衣、發熱褲，衣服裡也貼滿十幾片暖暖包，相反地，Karencici因為表演服裝為一件性感黑色比基尼搭粉紅色長大衣，只能在背後貼幾個暖暖包稍微取暖。

▲▼文慧如跟karencici到金門跨年演出 。（圖／華研提供）

▲文慧如跟Karencici到金門跨年演出 。（圖／華研提供）

晚上結束演出後，文慧如與Karencici品嚐了道地的炒泡麵以及金門特有的三節配酒高粱，平時不大喝酒的兩人，第一次喝都因為過於濃烈的酒精濃度而辣到，讓她們直喊：「感覺喉嚨都要著火了！」同時也搞笑說，這高粱酒跟金門的強風一樣「熱情如火」。

▲▼文慧如跟karencici到金門跨年演出 。（圖／華研提供）

▲文慧如跟karencici品嚐金門炒泡麵及高粱。（圖／華研提供）
 
難得來到金門，文慧如與Karencici把握搭機前的空檔，來到創建已有82年歷史的金合利製刀廠，向擁有專業技藝的老師傅學習金門傳統製刀工藝。平時就很害怕各式電器與火焰的Karencici，一踏進製刀廠看到火爐就已經開始緊張，而文慧如雖然有一點害怕，但更期待可以親自體驗製刀的整個過程。

兩人跟著老師傅從穿起工作服開始，聽著師傅講減金門砲彈鋼刀的歷史、以及製作菜刀的全過程，Karencici笑說：「感覺好像上起了好久不見的歷史課！」文慧如則在旁吐槽說：「你不要不小心睡著喔。」緊接著實際開始製刀，製刀的第一步從紮穩馬步開始，站在火爐前兩人開始敲打初胚，沒想到初次嘗試的兩人架勢十足，老師傅也誇讚她們可被稱作最美的製刀師。

文慧如在跨年晚會上帶來了《飄向北方》、《人間煙火》、《只有眼淚》、《愛情十萬個為什麼》四首歌曲的精彩表演，其中《只有眼淚》、《愛情十萬個為什麼》更是新專輯《親愛的你＿＿怎樣的我》中的新歌首唱。Karencici則是演出《告白氣球》、《星球墬落》以及專輯主打歌《傻眼了》，兩首熱門歌曲翻唱加上Karencici特有的「傻眼怪舞」，熱力四射、嗨翻金門的跨年夜。

貓生是黑白的...虎斑眼神死　打開罐頭秒燃起求生意志

推薦閱讀

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

文慧如, karencici

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小鬼秒刪「女友親密照」引發脫粉潮！　黑歷史被挖出…比「噁心動作」網震怒
  2. 以綸爆主演新版《城市獵人》！　女主角是「大陸清純系新人」
  3. 沈月「無P圖真面目流出」！　全身打回原形…網一看傻了：150變180
  4. 張啟娜睽違30年重回螢光幕　《烈火青春》合體缺張雨生
  5. 周興哲進夜店被擋　下秒拿IG照片竟過關：比ID好用！
  6. 《蜘蛛人》女神戀愛了！　十指緊扣「勇士浪花弟」跑趴
  7. 妹神姪女玩TikTok High爆！素人網紅加入挑戰拿百萬
  8. 導演：河正宇是仙度瑞拉！　曝「為戲犧牲」事實⋯全場笑翻
  9. 鹿晗、關曉彤爆2天後「官宣結婚」　工作室通稿截圖瘋傳！
  10. 文慧如金門連唱4首！　喝完高梁喊：喉嚨都著火了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366