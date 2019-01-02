文慧如金門連唱4首！　喝完高梁喊：喉嚨都著火了！

記者盧薇淩／台北報導

華研新人文慧如與Karencici日前受邀參加2019金門跨年晚會，這不但是兩人第一次來到金門，也是首次在跨年演唱會上演出，為抗金門風大、低溫，來自熱帶國家新加坡的文慧如，因為十分怕冷，穿了極暖發熱衣、發熱褲，衣服裡也貼滿十幾片暖暖包，相反地，Karencici因為表演服裝為一件性感黑色比基尼搭粉紅色長大衣，只能在背後貼幾個暖暖包稍微取暖。

▲文慧如跟Karencici到金門跨年演出 。（圖／華研提供）

晚上結束演出後，文慧如與Karencici品嚐了道地的炒泡麵以及金門特有的三節配酒高粱，平時不大喝酒的兩人，第一次喝都因為過於濃烈的酒精濃度而辣到，讓她們直喊：「感覺喉嚨都要著火了！」同時也搞笑說，這高粱酒跟金門的強風一樣「熱情如火」。

▲文慧如跟karencici品嚐金門炒泡麵及高粱。（圖／華研提供）



難得來到金門，文慧如與Karencici把握搭機前的空檔，來到創建已有82年歷史的金合利製刀廠，向擁有專業技藝的老師傅學習金門傳統製刀工藝。平時就很害怕各式電器與火焰的Karencici，一踏進製刀廠看到火爐就已經開始緊張，而文慧如雖然有一點害怕，但更期待可以親自體驗製刀的整個過程。

兩人跟著老師傅從穿起工作服開始，聽著師傅講減金門砲彈鋼刀的歷史、以及製作菜刀的全過程，Karencici笑說：「感覺好像上起了好久不見的歷史課！」文慧如則在旁吐槽說：「你不要不小心睡著喔。」緊接著實際開始製刀，製刀的第一步從紮穩馬步開始，站在火爐前兩人開始敲打初胚，沒想到初次嘗試的兩人架勢十足，老師傅也誇讚她們可被稱作最美的製刀師。

文慧如在跨年晚會上帶來了《飄向北方》、《人間煙火》、《只有眼淚》、《愛情十萬個為什麼》四首歌曲的精彩表演，其中《只有眼淚》、《愛情十萬個為什麼》更是新專輯《親愛的你＿＿怎樣的我》中的新歌首唱。Karencici則是演出《告白氣球》、《星球墬落》以及專輯主打歌《傻眼了》，兩首熱門歌曲翻唱加上Karencici特有的「傻眼怪舞」，熱力四射、嗨翻金門的跨年夜。