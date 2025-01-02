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韓演藝圈送暖空難遺屬！J-Hope捐245萬　張聖圭頂高燒親赴靈堂致意

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓濟州航空7C2216號班機在2024年12月29日發生空難事故，奪走179條人命，事件震驚全球。南韓為此宣佈進入一周的國家哀悼期，許多娛樂活動都喊卡，而演藝圈眾多藝人也在此時送暖，紛紛捐款致意。

▲▼ 南韓濟州航空波音客機29日在務安機場墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓濟州航空波音客機在務安機場墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

「Hope Bridge全國災害救援協會」2日透露，防彈少年團成員J-Hope為援助濟州航空客機事故的受害者，捐贈了1億韓幣（約245萬台幣）。J-Hope表示：「在得知事故消息後，希望能對受害者家屬有所幫助，於是決定捐款。」並補充道：「向所有受害者家屬以及因這次事故而感到悲痛的人，致以深切的哀悼與慰問。」

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▲▼韓演藝圈送暖空難遺屬！J-Hope捐245萬　張聖圭頂高燒親致意。（圖／翻攝自Instagram／uarmyhope）

▲J-Hope向空難遺屬捐款。（圖／翻攝自Instagram／uarmyhope）

而主持人張聖圭在感冒發高燒的情況下，仍親自前往濟州航空客機事故的聯合靈堂致哀，並向韓國紅十字會捐贈了1000萬韓幣（約24萬台幣），用以援助空難受害者家屬。

▲▼韓演藝圈送暖空難遺屬！J-Hope捐245萬　張聖圭頂高燒親致意。（圖／翻攝自Instagram／jangsk83）

▲張聖圭即便身體不適，仍到靈堂致哀。（圖／翻攝自Instagram／uarmyhope）

此外，喜劇演員姜在俊與李恩炯夫婦、洪賢姬與Jasson夫婦、朴娜萊、李勝潤，以及演員任時完、歌手DinDin等，也都先後向空難遺屬捐款，表達關心。據悉，南韓國家哀悼活動將進行到4日，在此期間的所有綜藝節目、演唱會及製作發布會等活動幾乎都宣佈延期或取消，包括4日、5日連兩天在日本舉行的「第39屆金唱片獎」也取消紅毯環節及直播。

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關鍵字

濟州航空, 空難, 防彈少年團, BTS, JHOPE, 張聖圭, 姜在, 李恩炯, 洪賢姬, Jasson, 朴娜萊, 李勝潤, , 任時完, DinDin

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