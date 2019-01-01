A-Lin親姐姐超辣「110cm長腿曝光」　2019元旦宣布發片！

記者關韶文／台北報導

A-Lin親姐姐黃莉有15年資深經歷的知名模特兒，選在2019年的第一天宣佈將棄伸展台轉戰舞台，將脫掉穿了15年的高跟鞋轉而改拿麥克風，將以自己原住民語的名字「Luji」展開自己的第二人生進軍歌壇！

Luji很早就開始了模特兒的工作，當年因為陪妹妹A-Lin上《小燕有約》宣傳專輯在節目中合唱，主持人小燕姐意外發現Luji原來也有好歌喉，因此推薦她參加《我要當歌手》的比賽，原本Luji只是抱持著賺通告費的心情去比賽，沒想到過程中過關斬將也因此唱出興趣，之後更陸續參加了《星光大道》、《最美和聲3》。

▲▼黃莉宣布轉戰歌壇。（圖／好舒服音樂提供）

兩年前，Luji與前東家「伊林」合約到期後便決定不再續約，先空下來想想自己想要做什麼，為了學習更多歌唱技巧加入了A-Lin巡迴演唱會的專屬合聲，跟著A-Lin征戰各國大小舞台，更加確認自己愛上了舞台，因此當「好舒服音樂」向Luji提出歌手合約時，Luji豪不猶豫的答應將自己歸零踏入歌壇當起歌壇新人。

選在2019年的第一天宣佈「棄Model從歌」，並秀出110公分的長腿展現誠意，希望歌迷們在新的一年裡多多指教。Luji目前已經開始新專輯的錄音工作，希望新專輯能盡快跟大家見面，問到會不會擔心被拿來跟妹妹比較，Luji表示：「妹妹有多年的經驗歌唱技巧已經相當純熟，她是我在歌唱上學習的對象，而我們的聲線也不太一樣所以是不一樣的路線請歌迷們期待。」