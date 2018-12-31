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鼓鼓合體蕭秉治《不按牌理出牌》　狂勾MP經典回憶！

記者關韶文／台中報導

正在揮別2018年的倒數時刻，相信音樂家族全力出動！兩大創作才子鼓鼓及蕭秉治，則是率先在臺北最High新年城-2019跨年晚會上合體，尤其這是兩人相隔10個月後再度表演，粉絲早已摩拳擦掌期待創作雙帥的表現，他們除了各自帶來精彩的表演外，也將獨家合體嗨唱《向前走》、《不按牌理出牌》、《射手》等歌曲。

行程滿檔的鼓鼓，今晚連趕台北與台中兩場跨年晚會，他前一晚(30日)即在五月天台中洲際棒球場外的洲際奇幻漂流舞台登台演出，今一早就先到台中彩排，之後趕回台北演出，再立馬拉車到台中麗寶樂園登上2019新年壓軸，擔心「伙食」不夠的他，還笑稱已在五月天的後台休息室偷拿了不少零嘴，備糧成功。

▲▼鼓鼓,蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

▲鼓鼓、蕭秉治台北合體跨年。（圖／相信音樂提供）

台北除了跟蕭秉治合體外，鼓鼓將披上一套精心設計的紅色戰袍，特別設計了一段獨家Special秀，率領高達10位大陣仗的舞群帶來最震撼的演出，開場大氣的Intro揭開序幕外，他將展現rap功力飆唱《嗯哼》、《可以唷》，以及《為愛而愛》、《繽紛了每一天》組曲，最後獻唱年底最嗨嗨歌《乎乾》，讓跨年晚會瞬間成為最嗨的電音派對，至於他的2019新年新希望，則是希望趕緊帶著新專輯跟大家見面。

此外，蕭秉治在臺北跨年晚會上身穿白色戰袍帶來Full band的演出，當唱到《愛過你有多久就有多痛》時，更出動價值15萬特製專屬透明水晶鋼琴殼，之後並演唱超催淚經典情歌組曲《我還是愛著你》、《我好想好想你》以及《凡人》，2019新年新希望，他則透露等了3年才推出新專輯《凡人》，希望下張專輯不要讓歌迷等太久，趁勝追擊，帶著音樂新作很快跟大家見面。
 

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鼓鼓, 蕭秉治, 相信音樂新聞

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