獨家專訪／芭樂哥哥變催眠療癒師！消失18年...揭離開水果家族內幕

記者林奕如／台北報導

香蕉哥哥婚禮湊齊23位YOYO台哥姐們，第一代元老「香蕉、蘋果、橘子、芭樂」同框惹淚崩，尤其芭樂哥哥從青澀少年變為成熟大叔，讓不少人吃驚。他目前已婚，現職是催眠療癒師，以前用跳舞帶給小孩歡樂，現在用心裡治療幫助許多大人。

▲香蕉哥哥婚禮，第一代香蕉蘋果橘子芭樂合體。（圖／讀者提供）

芭樂哥哥接受《ETtoday星光雲》專訪，他透露自己是R2舞群出身，替許多大牌歌手伴舞過，包括劉德華、郭富城、那英等，至於會去當芭樂哥哥，一切都是緣分，「當初YOYO創台時，先確定蘋果跟橘子姐姐，希望有個比較會跳哥哥，那時我剛退伍，我很感興趣，所以就加入了。」

▲水果家族成員，左起芭樂哥哥、香蕉哥哥、蘋果姊姊、橘子姊姊。（擷取自YouTube）

至於叫芭樂的原因，他直呼：「要跟香蕉名字很相襯，台長說那就芭樂吧，我覺得芭樂名字很可愛啊。」他當芭樂哥哥那一年，忙錄製點點名加上宣傳，過得充實愉快，但經過一年時間，他面臨生涯轉換，他雖然喜歡當哥哥，但不時有演唱會舞群邀約，他無法兼顧，原本想要休息哥哥角色一陣子，但新生代弟弟妹妹不斷入行，最後就被取代了。

▲芭樂哥哥現在是催眠療癒師。（圖／芭樂哥哥提供）

他長年跳舞累積舊傷，兩邊肩膀習慣性脫臼，2010年又傷到腰傷，許多舊疾讓他不得不退役，轉當舞蹈老師，芭樂哥哥：「我大學時就讀心理和法律，恰好當時國際三大催眠師之一來台，他報名課程學習，一路鑽研至今。」他現在是催眠療癒師，並且研究新療法負能量釋放，應企業或是各國邀約，到處去演講。

▲香蕉哥哥婚禮湊齊23位哥哥姐姐們。（圖／讀者提供）

這次香草婚禮，他出現讓眾人嚇了一大跳，跟以前大不同，他幽默笑說：「跟現任的哥哥姐姐們相比，現在變成大叔了，但我覺得OK，每個人各自人生規畫不同。」他也感性表示，跟香蕉蘋果橘子有很深的革命情感，因為第一代沒有模仿對象，就是靠自己摸索出來，當時香蕉哥哥奪下金鐘獎，他看電視也跟著哭了，「當年是因為自己人生規劃，所以離開他們有一點愧疚，也很開心香蕉哥哥終於獲得肯定」。