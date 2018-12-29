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認定李國毅一輩子家人朋友　李佳穎感動：他真的很了解我

記者林奕如／台北報導

李佳穎和李國毅交情超麻吉，，她近幾年身陷負面新聞，包括爆出拍戲排擠男二簡宏霖是「假面甜心」，之後又身陷情斷導演于中中，原因爆劈腿阮經天，最後又傳拒絕和唐禹哲再拍戲，李國毅都跳出來力挺幫講話，她感動直呼：「他真的很了解我，他是我這輩子Family Friend。」

▲李佳穎情變，李國毅惜惜 。（圖／翻攝李國毅臉書）

▲李佳穎和李國毅超級麻吉。（圖／翻攝李國毅臉書）

李佳穎和李國毅不但是同一所高中畢業，剛出道時也是同一家經紀公司，交情超過12年，還被網友封「彼此不是愛情卻勝過愛情」交情，聽到李國毅每次在她有負面新聞時，力挺幫說話，她笑說：「謝謝他幫我回答，如果我在台灣沒有拍戲機會跟你們（媒體）見面，我的發言權願意交給李國毅。」

▲李佳穎和李國毅感情好到像兄妹。（圖／翻攝李佳穎臉書）

▲李佳穎和李國毅情同姐弟 。（圖／翻攝李佳穎臉書）

她說，跟李國毅沒有血緣關係，「可是他真的很了解我，我們不用講太多話，他都知道我好不好，前幾天也有聯絡，想說跨完年之後再見面。」有些男女知己會約定若幾歲男未婚女未嫁，就一起結婚，她瞪大眼：「我們沒有這樣約定，但我可以幫他推輪椅啦！」

▲李佳穎松本清 x Chocola BB 一日店長。（圖／公關提供）

▲李佳穎許久沒在台露面。（圖／公關提供）

她已經3年沒在台有作品，長期在大陸拍戲，29日受Chocola BB之邀，擔任松本清一日店長，消失許久難得露面，她一次說清楚跟前一任導演男友于中中沒訂婚，也沒有婚戒這一回事，更沒有劈腿阮經天，至於跟唐禹哲曾是男女朋友，她更直率：「他不是男朋友，我們就是為戲努力工作，我講有就是有，沒有就是沒有。」

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李佳穎, 阮經天, 小天, 于中中, 李國毅, 唐禹哲, 莫非這就是愛情

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