只有一張婦科手術台！張鈞甯走進「開窗產房」：好孤單

記者林奕如／尼泊爾報導

張鈞甯應台灣世界展望會邀約，啟程前往距離3702公里遠尼泊爾「東烏岱普爾計畫區」，進行關懷之旅。當地醫療資源匱乏，1個村落設置1間衛生所，已經是這附近最好的「醫院」，一走進衛生所的簡陋產房，張鈞甯一人走進去，感觸良多喊：「特別孤單。」

▲東烏岱普爾計畫區內衛生所，提供居民健康檢測。（圖／記者林奕如攝）

所謂產房，其實是一間通風良好的房間，裡面只有一張生產台，沒有所謂的醫療器具，張鈞甯透露：「我是第一個走進去的人，空曠的房間感到特別孤單，但已經是這裡最好的設備了，還是需要很多醫療幫助。」探視完衛生所後，吉普車再往山區開，沿途土路顛簸，漫天揚起的黃沙，好幾次遮蔽駕駛視線。

▲張鈞甯和「模範媽媽教室」合照。（圖／台灣世界展望會提供）

最後吉普車無路可開，差點打滑在碎石小徑，一行人只能徒步再走山路，走到深山中的「基礎保健站」，該基礎保健站每月開放2次，提供孕婦產前或產後檢查、兒童生長檢測、疫苗施打等。23歲普雅（Puja）育有2歲大的小孩，她很感謝有基礎保健所，可以給小孩打疫苗，「家中走到這邊（保健站）要半小時，若走到衛生所要3小時，節省許多時間。」

▲模範媽媽教室提供烹飪示範、兒童生長檢測。（圖／台灣世界展望會提供）

基礎保健站提供孕婦產檢，但沒有超音波等精密儀器，就是經驗豐富的助產師「手感」來回摸肚子，恰好張鈞甯在《如懿傳》飾演海蘭，懷孕時也是嬤嬤們這樣產檢。另一間房則是量嬰兒的手臂上圍，確認是否營養不良，她現場幫忙檢測，「張幫手」架式十足。

▲基礎保健站提供小孩生長檢測。（圖／台灣世界展望會提供）

模範媽媽教室則是聚集6-35個月大的嬰兒及母親，提供衛教、烹飪示範、兒童生長檢測等活動，提升媽媽在幼兒餵養照護能力，張鈞甯分享，姊姊今年生小孩，她幫忙照顧姪女百百，就怕沒有得到最好的照顧。她說：「在模範媽媽教室遇到當地一位21歲媽媽，老公到外地工作，平常自己帶2個小孩，老二有吃這邊教導的烹飪食物，比較容易餵食，若是以前她都不知如何處理，最後放任寶寶大哭。」