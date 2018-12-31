劉若英連唱6首冷門歌！　「很多歌出錄音室就遺忘了」

記者關韶文／台北報導

歌手劉若英「跟我走」英小姐限定版演唱會12月30日晚在烏鎮大劇院舉行，地點選在歌迷心中的「白月光」烏鎮，這場名為「英小姐」限定版的演唱會成為眾多歌迷翹首期待以期圓夢的一場。開唱當天，烏鎮難得地下起了這個冬天最大的雪，為晚上的演唱會提前上演英小姐和雪都在的「奇蹟」。

劉若英難得地唱起一連串鮮少在公開場合表演的曲目，《不朽》、《一次幸福的機會》、《她的溫柔》、《飛行中的思念》、《彼得潘》、《我的敵人》……雖是甚少被翻牌的所謂「非主打冷門歌」，但這些歌曲在奶茶同溫層的心目中卻一點也不陌生，反而是大家透過各種渠道向劉若英喊話已久的心頭好，終於擁有了現場演繹的live版本。劉若英透露，「有很多歌她出了錄音室就不曾再唱過，甚至都遺忘了。」

▲▼劉若英演唱多首冷門歌曲。（圖／相信音樂提供）

在劉若英的諸多「冷門歌」中，若說有一首是在烏鎮不得不唱的，非《傍晚》莫屬。「其實我很少想你，很少回憶，只是在傍晚。讓思念忘情地日落，想起你說自己要勇敢。」這首歌的創作與《似水年華》中英小姐關於「黃昏」的討論不無關係，回到當年拍攝的地點再來唱起《傍晚》，最適合不過。

在這場「英小姐」限定演唱會上，劉若英還首次現場演唱了她一年前發行的歌曲《粉絲》，配合著導演處女作《後來的我們》拍攝期間花絮，一年間的各種酸甜苦辣湧上心頭，而劉若英也在這私密聚會上難得分享了她不曾開口的心情，「有時候我在想，也許過去我實在被保護得太好，所以當一些別人看起來現在這個時代本應有的不同顏色出現時，我發現自己原來那麽脆弱與無助。對不起，2018年讓你們擔心了。那幾個禮拜確實不好受，但是我感受到你們對我的擔心，你們要相信我，我一定會很好，我會把每一個心裏的傷結痂變成疤，這是我曾經歷過的事情，也會提醒我去做更多我想做的事情。人生不容易，有很多意外和驚喜。」