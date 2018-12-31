《復仇者聯盟》粉絲發文狂轟！Netflix「認錯」更新了

記者林映妤／綜合報導

《復仇者聯盟3：無限之戰》近日在Netflix上架，本是一樁令粉絲相當興奮的美事，卻因電影敘述中用「反社會（Sociopath）」形容薩諾斯，引起影迷強烈不滿，在推特上掀起廣大議論。為了防止爭議延燒，Netflix也等同「認錯」，將敘述改為薩諾斯是「所謂的救世主」，讓粉絲可以留有更多思考空間。

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原先Netflix上對《復仇者3》的電影敘述是「英雄們集結起來阻止星際反社會份子薩諾斯收齊完整的無限寶石，並毀滅宇宙的半數生命」，不過「反社會」一詞卻惹出爭議，因為許多粉絲認為薩諾斯的自我認知是「拯救全宇宙一半的生命」，他甚至會哭、會悔恨，也對養女葛摩菈有著深厚情感，如此斷言他是反社會或精神病態，其實不太妥當。

▲▼Netflix更新《復仇者聯盟3：無限之戰》關於薩諾斯的敘述。（圖／《復仇者聯盟3》劇照／翻攝自Netflix）

事實上電影敘述引起議論後，Netflix也從善如流，將反社會一詞拿掉，改以「所謂的救世主」形容薩諾斯。外媒也稱，有趣的是，Netflix並非用「自稱救世主」形容他，而是「所謂的救世主」，不僅為第一次觀看《復仇者3》的觀眾留下更多懸念與產生同情，也讓薩諾斯的人物形塑上不再只是「無情的獨裁者」形象。

另外《復仇者聯盟4》近期也公布了中文電影名稱《復仇者聯盟4：終局之戰》，2019年4月26日在美上映，台灣上映時間同樣也是4月，不過日期尚未公布。