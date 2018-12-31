ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《復仇者聯盟》粉絲發文狂轟！Netflix「認錯」更新了

記者林映妤／綜合報導

《復仇者聯盟3：無限之戰》近日在Netflix上架，本是一樁令粉絲相當興奮的美事，卻因電影敘述中用「反社會（Sociopath）」形容薩諾斯，引起影迷強烈不滿，在推特上掀起廣大議論。為了防止爭議延燒，Netflix也等同「認錯」，將敘述改為薩諾斯是「所謂的救世主」，讓粉絲可以留有更多思考空間。

►更多【復仇者聯盟】相關新聞

原先Netflix上對《復仇者3》的電影敘述是「英雄們集結起來阻止星際反社會份子薩諾斯收齊完整的無限寶石，並毀滅宇宙的半數生命」，不過「反社會」一詞卻惹出爭議，因為許多粉絲認為薩諾斯的自我認知是「拯救全宇宙一半的生命」，他甚至會哭、會悔恨，也對養女葛摩菈有著深厚情感，如此斷言他是反社會或精神病態，其實不太妥當。

▲▼Netflix更新《復仇者聯盟3：無限之戰》關於薩諾斯的敘述。（圖／《復仇者聯盟3》劇照／翻攝自Netflix）

▲▼Netflix更新《復仇者聯盟3：無限之戰》關於薩諾斯的敘述。（圖／《復仇者聯盟3》劇照／翻攝自Netflix）

▲▼Netflix更新《復仇者聯盟3：無限之戰》關於薩諾斯的敘述。（圖／《復仇者聯盟3》劇照／翻攝自Netflix）

事實上電影敘述引起議論後，Netflix也從善如流，將反社會一詞拿掉，改以「所謂的救世主」形容薩諾斯。外媒也稱，有趣的是，Netflix並非用「自稱救世主」形容他，而是「所謂的救世主」，不僅為第一次觀看《復仇者3》的觀眾留下更多懸念與產生同情，也讓薩諾斯的人物形塑上不再只是「無情的獨裁者」形象。

另外《復仇者聯盟4》近期也公布了中文電影名稱《復仇者聯盟4：終局之戰》，2019年4月26日在美上映，台灣上映時間同樣也是4月，不過日期尚未公布。

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

胡迪女友《玩具總動員4》外型大轉變　網：這不是牧羊女！

17歲男版瑪麗蓮夢露　犯下11起謀殺、1起謀殺未遂、17起搶劫

大陸2018年總票房吸金2600億！《復仇者3》只排名第5

影后海邊「牽鳥」裸奔　三點全露超狂！觀眾嗨了：不能錯過的彩蛋

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

影迷震驚：這同一人？女星暴肥18kg全臉毀容：我非常沮喪

《復仇者聯盟4：Endgame》台灣片名曝光！網反推：翻成2個字更好

好友、女友、妹妹慘死　基努李維：與家人相伴，別無所求

洛基《復仇者》遭黑6年正式洗白！漫威證實：他被薩諾斯控制

薩諾斯是「反社會」還是「精神病態」？Netflix惹怒《復聯》粉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李光洙認愛李善彬！　官方證實：已經5個月了

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

蔡瑞雪西門紅樓被拍　網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大！

孫安佐轉型YouTuber「4天破百萬」！　最速成就達成…網驚：真的猛

7歲兒搭纜車「亂動翻身」半空墜落！　廖家儀到站才知道嚇瘋

柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」！　私下寵妻舉動閃翻

《RM》雙喜臨門！　Haha才說「不敢再生」...老婆確定懷三胎

香草婚禮「有黑皮哥哥就更圓滿了」！　張善為癱瘓5年近況曝光

洛基《復仇者》遭黑6年正式洗白！漫威證實：他被薩諾斯控制

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟3, Netflix, 薩諾斯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 燦烈超越GD成為IG最多追蹤韓星！BLACKPINK半年她緊追太妍
  2. 劉若英連唱6首冷門歌！　「很多歌出錄音室就遺忘了」
  3. 八三夭跨年趕場出事！　座車「一聲巨響」團員全部嚇醒
  4. 《神很大》柯大堡當爸！　等25年娶到辣妻…隔7月再曝喜訊
  5. 《紅白》開場前爆黑幕！　「他」激怒壓軸大咖南方之星…子瑜連2年登台
  6. 吳婉君：我多了一個漂亮的娃！　「第4個兒子」出生3天電眼萌翻
  7. 安以軒真的要當媽了？　經紀人笑回：我也有聽說
  8. 桃園跨年舞台走道藏巧思　Highlight粉絲搭帳篷睡兩天
  9. 老公脫稿告白：下輩子做牛做馬還妳❤　嚴立婷神回…網推爆：超中肯
  10. 《復仇者聯盟》粉絲發文狂轟！Netflix「認錯」更新了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366