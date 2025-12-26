日本「最受喜愛美女主播」閃婚！對象是一般男性…網心碎不上班了

記者陳芊秀／綜合報導

日本TBS美女主播田村真子擁有甜美外型，又是政二代出身，憑著高顏值加上專業播報能力，在2024、2025連續兩年稱霸「最受喜愛女主播」冠軍，更是電視台首位二連霸的女主播，堪稱人氣絕頂。而她26日一早在IG宣布結婚，瞬間震撼日網，更有粉絲一大早心碎「真的假的！我要向公司請休假！」

▲日本連續兩年獲得「最受喜愛美女主播」冠軍的田村真子閃婚！。（圖／翻攝自X）

田村真子擔任晨間節目《Love it!》的主播，尤其甜美笑容對日本觀眾來說有如療癒般的存在。而她在晨間節目開播前，率先在社群平台拋出紅色震撼彈，透露已於日前結婚，對象是「一般男性」，今後工作狀態不會改變。她隨後也在晨間節目被眾人祝賀新婚，滿臉害羞地回應：「不好意思，讓大家費心了。我結婚了，對象是一般人。」整個攝影棚響起祝福的掌聲。

▲田村真子在晨間節目開播前，發文宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自IG）

▲田村真子在晨間節目被眾人祝賀新婚。（圖／翻攝自X）



現年29歲的田村真子畢業於名校上智大學新聞學科，於2018年進入TBS電視台。根據官方簡介，她在大學時期加入茶道社，擁有裏千家茶道上級資格。其父親為自民黨籍國會議員田村憲久。

▲田村真子外型甜美，連續兩年獲得最受喜愛美女主播，人氣絕頂。（圖／翻攝自X）

日網一早陷入心碎狀態，有人喊出「要向公司請休假」、「震驚了」、「田村主播結婚了有傷心的大叔哦」、「雖然不知道是跟誰但是恭喜」、「只能說羨慕了」。另外眾人也對田村真子的結婚對象充滿好奇，輪番留言「一般男性絕對不是一般人」、「應該是很了不起的對象」、「又是電視台主播又是國會議員的女兒，感覺對象是很優秀的人」、「無法否認一般男性是社長的說法」、「收入完全不是一般人吧」。