失蹤丈夫回來了！珍妮佛嘉納《殘句線索2》定檔　逃亡5年謎團全揭曉

記者蕭采薇／綜合報導

由好萊塢女星珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）監製兼主演的Apple TV+ 熱門懸疑劇《殘句線索》（The Last Thing He Told Me），終於宣布推出第二季！官方日前釋出首波劇照，定檔於2026年2月20日全球首播。本季最大看點，莫過於逃亡失蹤5年的丈夫「歐文」竟然再度現身，讓原本稍獲平靜的母女倆，再次捲入致命危機。

▲《殘句線索》珍妮佛嘉納。（圖／Apple TV提供）

《殘句線索》第一季憑藉細膩情感與高壓懸疑節奏，成為Apple TV+ 的話題神劇。第二季劇情張力再升級，隨著丈夫歐文的回歸，過往的黑暗秘密也浮出水面。漢娜（珍妮佛嘉納 飾）與繼女貝莉必須與時間賽跑，在被陰影吞噬前拼湊出真相，試圖守護彼此。

[廣告]請繼續往下閱讀...

卡司方面也誠意滿滿，除了原班人馬包括《權力遊戲》尼可拉科斯特瓦爾道（Nikolaj Coster-Waldau）、《辣妹過招》安格利萊斯（Angourie Rice）全數回歸外，本季更強勢加盟《侏羅紀世界》女星茱蒂葛瑞兒（Judy Greer）與麗塔威爾森（Rita Wilson），實力派陣容互飆演技令人期待。

▲《殘句線索》珍妮佛嘉納。（圖／Apple TV提供）

該劇改編自瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）讀書俱樂部的欽點冠軍小說。若想搶先知道命運走向，原著作者勞拉戴夫的續作小說《The First Time I Saw Him》將於明年1月6日搶先上市，為第二季的謎團埋下關鍵伏筆。