短劇女星突遭男演員狠甩巴掌！髮飾噴飛畫面曝　他竟笑：想練手勁

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸短劇女演員張乙萌今年因古裝短劇《再無一眼入君心》受到關注。她近日控訴自己在片場突然遭男演員「甩巴掌」，連在場工作人員都嚇了一跳，畫面引發網友討論。

▲張乙萌在今年加入短劇行列。（圖／翻攝自微博）

在張乙萌上傳的影片中，可以看到她正坐在椅子上休息，突然一名男演員走上前，手用力揮過她的頭部，讓她和其他目擊的工作人員都驚叫出聲。張乙萌表示，自己只能慶幸對方手上並沒有尖銳物品，因為對方的力道竟大到連她固定得很穩的髮飾都打掉了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張乙萌突被男演員甩巴掌。（圖／翻攝自微博）

張乙萌強調，自己一直以來脾氣很好，「好到被當成軟弱的人」，在劇組幾乎沒發過脾氣，對每位工作人員也都保持尊重，「遇到這種事我是完全預想不到的。」更讓她無法接受的，是對方事後的態度。張乙萌指出，對方在被執行導演質問為何要出手時，竟嘻皮笑臉地說：「我想練練位置練練手勁。」讓她覺得相當莫名其妙。

張乙萌表示，當下明明戲份已經拍完，且對方也完全沒有和她提前溝通，她至今仍想不明白為何會有人做出這種舉動，「發出來希望大家工作的時候一定要保護好自己，要避免一些不可理喻的人傷害到自己。」