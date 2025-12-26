日本返台沒幾天送醫！王宇婕「以為只是胃痛」急開刀：比我想的嚴重

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星王宇婕儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她25日深夜在社群網站坦言，自己其實在聖誕節前夕因身體不適緊急入院，原本以為只是小毛病，沒想到檢查後發現「事情比我想的嚴重得多」，當天立即進行手術。

▲王宇婕坦承前幾天剛動了一個手術。（圖／翻攝自Instagram／margaretwangyujie）



回顧發病過程，王宇婕表示一切發生得相當突然，「從日本回來沒幾天，身體不舒服，本來一直以為只是胃的問題，忍一忍就好。」結果，她20日進了急診室，「當天立刻開刀，才發現事情比我想的嚴重得多。」

經歷了這次手術，王宇婕對於身體健康有了全新的體悟，「有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說『沒事啦』。」她深刻意識到，「身體其實一直在發訊息，只是我們有沒有願意好好聽。」這種不再逞強的態度，是她在這場病痛中學到最寶貴的一課。

▲▼王宇婕術後恢復良好。（圖／翻攝自Instagram／margaretwangyujie）



對於能夠迅速康復，王宇婕心中充滿感激。她特別感謝榮總的醫療團隊與雷醫師的照顧，「手術後恢復得比我想像中好，隔天就能下床走動，出院後除了不能提重物，幾乎可以正常生活。」憑藉著良好的恢復力，她甚至在出院後，「完成了早就答應好的工作」，敬業精神令人佩服。

順利在聖誕前夕出院，對王宇婕來說更是意義非凡，「聖誕節一直是我和哥哥最喜歡的節日。不管多忙，都希望能跟家人一起過。」今年因為這場意外，讓團聚顯得更加難得。她感性地說，雖然「只是很簡單的聚會」，但經歷過這場手術後，那份「能好好坐在一起吃飯」的平凡幸福真的很珍貴。

▲王宇婕和家人們度過了一個溫馨的聖誕節。（圖／翻攝自Instagram／margaretwangyujie）



