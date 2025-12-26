日本返台沒幾天送醫！王宇婕「以為只是胃痛」急開刀：比我想的嚴重
記者潘慧中／綜合報導
八點檔女星王宇婕儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她25日深夜在社群網站坦言，自己其實在聖誕節前夕因身體不適緊急入院，原本以為只是小毛病，沒想到檢查後發現「事情比我想的嚴重得多」，當天立即進行手術。
▲王宇婕坦承前幾天剛動了一個手術。（圖／翻攝自Instagram／margaretwangyujie）
回顧發病過程，王宇婕表示一切發生得相當突然，「從日本回來沒幾天，身體不舒服，本來一直以為只是胃的問題，忍一忍就好。」結果，她20日進了急診室，「當天立刻開刀，才發現事情比我想的嚴重得多。」
經歷了這次手術，王宇婕對於身體健康有了全新的體悟，「有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說『沒事啦』。」她深刻意識到，「身體其實一直在發訊息，只是我們有沒有願意好好聽。」這種不再逞強的態度，是她在這場病痛中學到最寶貴的一課。
▲▼王宇婕術後恢復良好。（圖／翻攝自Instagram／margaretwangyujie）
對於能夠迅速康復，王宇婕心中充滿感激。她特別感謝榮總的醫療團隊與雷醫師的照顧，「手術後恢復得比我想像中好，隔天就能下床走動，出院後除了不能提重物，幾乎可以正常生活。」憑藉著良好的恢復力，她甚至在出院後，「完成了早就答應好的工作」，敬業精神令人佩服。
順利在聖誕前夕出院，對王宇婕來說更是意義非凡，「聖誕節一直是我和哥哥最喜歡的節日。不管多忙，都希望能跟家人一起過。」今年因為這場意外，讓團聚顯得更加難得。她感性地說，雖然「只是很簡單的聚會」，但經歷過這場手術後，那份「能好好坐在一起吃飯」的平凡幸福真的很珍貴。
▲王宇婕和家人們度過了一個溫馨的聖誕節。（圖／翻攝自Instagram／margaretwangyujie）
王宇婕IG全文：
今年的聖誕節，對我來說很特別。
聖誕節前夕，我開了一個手術。
說起來其實很幸運——
從日本回來沒幾天，身體不舒服，本來一直以為只是胃的問題，忍一忍就好。
結果 20 號進了急診，當天立刻開刀，才發現事情比我想的嚴重得多。
這次真的學到一件很重要的事：
有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說「沒事啦」。
身體其實一直在發訊息，只是我們有沒有願意好好聽。
很感恩的是，一切都在聖誕節前夕順利解決了。
23 號出院，剛好可以跟家人一起過聖誕節。
真的想特別謝謝榮總的醫療團隊，
還有雷醫師。
手術後恢復得比我想像中好，隔天就能下床走動，出院後除了不能提重物，幾乎可以正常生活，甚至也完成了早就答應好的工作。
真的只有滿滿的感謝。
聖誕節一直是我和哥哥最喜歡的節日。
不管多忙，都希望能跟家人一起過。
今年，更是。雖然只是很簡單的聚會，但那份「能好好坐在一起吃飯」的感覺，真的很珍貴。
想在這個節日，祝福大家
在年底迎接新的一年，
身體健康、平安，
慢慢走出不安、走出不開心，
也走向更好的自己。
聖誕節快樂。
年尾了，願我們都能開開心心，迎接新的日子
