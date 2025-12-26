金惠奫新劇CG太爛全網傻眼！　遭酸「90年代畫質」：尾巴假到尷尬

記者張筱涵／綜合報導

全新韓劇《雖然從今天開始是人類》由金惠奫與羅門擔綱主演，近日預告與劇照曝光後卻因CG品質掀起爭議，韓網討論瞬間炸鍋。

▲《雖然從今天開始是人類》CG被說很差。（圖／翻攝自YouTube／SBS Catch）

《雖然從今天開始是人類》相關畫面在論壇theqoo被以「金惠奫和羅門主演 SBS新五六劇《雖然從今天開始是人類》CG品質.jpg」為題轉貼後，不少網友直言「是用不好的意義在戲劇版被討論」，認為畫面質感明顯不足，讓作品尚未播出就先背上負評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從曝光的截圖來看，劇中奇幻元素的呈現被不少網友吐槽像是「90年代等級」，甚至有人直言「太低品質了，這是認真的嗎」、「好嚴重……太誇張了，錢多花一點吧」、「第一張是什麼？像馬修利」，還有人說「這質感像80年代電視劇」、「像兒童劇」、「像中國短影音劇的感覺」，也有網友感嘆近年韓劇特效不該倒退，「最近CG怎麼了，為什麼都不花錢做，之前其他作品也讓人尷尬」。

其中最常被點名的就是「尾巴」相關畫面，有人直呼「尾巴那張太嚴重」，甚至提出質疑「尾巴乾脆做實體道具不是更自然嗎」，認為目前的CG呈現讓人很難投入劇情。也有自稱相關從業者的網友指出，CG出現這種品質多半代表「預算、時間或導演指令都沒有給到位」，並直言這是典型的「沒錢或沒時間」導致的結果。

不過討論也並非一面倒，有另一派網友認為《雖然從今天開始是人類》看起來就是走輕鬆搞笑的浪漫喜劇路線，並非科幻大製作，CG不必要求到電影等級，有人留言「內容看起來很有趣，反而期待」、「雖然CG尷尬，但金惠奫的羅曼喜劇很有看點」、「這種低成本鬧劇感說不定會變得很好笑」，甚至有人笑說「我怎麼覺得反而會很好看」。