TRASH貝斯手博文當爸瞞1年！
職場奴性最強星座Top3！
欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！
TRASH貝斯手博文當爸瞞1年！　內幕驚呆網：莫名參加了萬人性別趴

記者蔡宜芳／綜合報導

金曲樂團TRASH組成至今16年，除了在事業上獲得亮眼成績，成員們也紛紛在生活上邁入第二篇章。繼主唱阿夜在2023年升格當爸之後，貝斯手博文25日也無預警宣布成為人父，更透過官方帳號公開早就辦過「萬人性別趴」的事實，讓粉絲又驚又喜。

▲▼TRASH貝斯手博文當爸瞞1年！網：莫名參加了萬人性別趴。（圖／翻攝自Instagram／tengwenpo）

▲博文成為TRASH的第二位人父。（圖／翻攝自Instagram／tengwenpo）

博文在25日突然於社群曬出一張捧著嬰兒小手的照片，感性寫道：「生活最近有些不同…願妳平安快樂、享受人生。」由於他並未公開過戀情，因此嚇壞不少網友，大家紛紛留言「不可能欸好扯」、「吼都偷偷來ㄉ博文老師」、「我開始擔心下次魁剛直接牽著小孩走出來了」，美麗本人還開玩笑說：「無性生殖！？」

▲▼TRASH貝斯手博文當爸瞞1年！網：莫名參加了萬人性別趴。（圖／翻攝自Instagram／tengwenpo）

▲博文公開有女兒的消息。（圖／翻攝自Instagram／tengwenpo）

隨後，TRASH官方帳號也上傳一支「萬人性別趴」影片，透露早在今年5月舉辦高雄巨蛋演唱會前，成員們就已經知道博文準備當爸爸的喜訊，大家也決定要在演唱會上公布寶寶的性別。

影片中，當TRASH演唱〈世界盡頭〉時，舞台噴出了許多代表女孩的粉色紙花，而當下只有成員們知道是什麼意思，博文也流下了初為人父的感動淚水。如今真相公開，粉絲也激動直說「太扯了！莫名其妙的就參加了一場萬人性別趴」、「第一次參加性別趴獻給博文老師了」、「這計畫根本超瘋啊」、「超扯欸！幸好我參加了」。

▲▼TRASH貝斯手博文當爸瞞1年！網：莫名參加了萬人性別趴。（圖／翻攝自Instagram／tengwenpo）

▲TRASH在演唱會上辦性別趴。（圖／翻攝自Instagram／tengwenpo）

