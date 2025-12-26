ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

記者黃翊婷／綜合報導

曾是男團F4成員的朱孝天近期與團隊撕破臉，不僅沒有參與新歌及巡演，還在網路上連連開砲，但他昨日（25日）已在IG發表限動道歉。不過，有網友挖出朱孝天4年前接受媒體採訪時的片段，當時他談到與妻子韓雯雯的婚後生活，自嘲表示，「從我交女朋友開始，我都覺得我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生這樣伺候我」，結果再次引發網友正反意見熱議。

▲▼朱孝天新節目記者茶會。（圖／記者周宸亘攝）

▲朱孝天近期陷入爭議，過往言論被網友挖出，再次掀起議論。（資料照／記者周宸亘攝）

朱孝天與相信音樂撕破臉，聲稱自己是「被退出」，還說出「F4的歌不好聽」等話，接著不斷在網路上對相信音樂、阿信放話或冷嘲熱諷，掀起不小的風波。但朱孝天25日透過IG限動道歉，他表示，自己因為情緒失控發表有失妥當的言論，做出了錯誤示範，深表歉意，希望大家尊重個人及家人隱私，未來他會更加謹言慎行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱孝天昔放閃自嘲「皇帝投胎」變妻奴　網友喊尷尬

然而，近日又有網友挖出，朱孝天4年前接受台灣媒體採訪時，談論到與妻子韓雯雯的婚後生活，他先是笑稱妻子洗碗洗不乾淨，自己都會認命再洗一遍，「我就一直跟她說，我說『妳真的是很命好，從我交女朋友開始，我都覺得我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生這樣伺候我』，我說『就只有妳，我要反過來伺候妳』。」

該採訪影片目前仍公布於YouTube頻道，當時網友們的留言大多是正面的，例如稱讚朱孝天能夠真誠面對自己、對妻子好等等。如今朱孝天陷入爭議，這段採訪再度被挖出，網友們風向一轉，紛紛留言表示，「考古出來的內容，真的尬到我了呀」、「這種言論真的是要引起女性的憤怒了」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

朱孝天F4五月天

