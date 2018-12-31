斯容小丑鼻不見了！　整型60次只後悔動這裡「留一生後遺症」

娛樂中心／綜合報導

東森購物專家斯容從事購物已有20年資歷，大半人生都投入給工作，事業上一路長紅，感情卻總是遊走在危險邊緣，經歷多次被潛水分手，還差點成為有婦之夫的小三，現年41歲的她對愛情極為小心，寧願將濃烈情感投注在偶像林俊傑（JJ）身上，也努力精進自己的外形，投下將近200萬元維修調整60次。

▲斯容對美的追求不停歇，2017年將上翹小丑鼻修正了。（圖／翻攝自斯容臉書）



據《蘋果日報》報導，斯容10年前就大方承認動刀，多年來不避諱談論相關問題，只是看到酸民留言，坦率態度多少也受動搖，她會在腦海裡再問一次自己若時光倒轉，會怎麼處理？想了很久，但最後答案還是「會很大方的承認」，不想為圓一個謊，往後再撒更多的謊。

▲斯容只後悔動削骨手術，留下不可逆的後遺症。（圖／翻攝自斯容臉書）



即使沒想過後悔，但斯容坦承社會給她的異樣眼光和壓力，遠超乎她之前所想，明明是自己的臉、花自己的錢，卻要承受他人批評是「僵臉、塑膠人」，現在她漸漸釋懷，直言：「乾你屁事，沒礙到你，沒花你錢啊！」

▲斯容對酸民留言漸漸釋懷。（圖／記者季相儒攝）



但其實2007年以後，斯容幾乎已不在臉上動刀，最近一次是去年將上翹的小丑鼻維修，其他只是不時會到美容診所微整形，2年打一次玻尿酸，每年則會按時打2次肉毒，60次整型中，真正手術動刀的只有10次，這10次中唯一讓她後悔的，就是11年前赴韓削骨，不僅復原期間有肌肉沾黏的後遺症，甚至一年多沒辦法刷牙，導致牙齒蛀了12、3顆，將近一半牙齒都蛀光，若可以再一次選擇，她說：「打打肉毒就好了。」