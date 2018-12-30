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安溥回到發跡地女巫店簽名！　原聲帶創下「第3名佳績」

記者關韶文／台北報導

安溥發行《煉雲》演唱會原聲帶感謝歌迷支持，從包裝設計到版權全都是安溥親力親為籌備，可說是她2018年的心血結晶；挾著高人氣及音樂魅力，加上以預購方式發行實體CD ，這張原聲帶從11月初開始預購就熱賣，更創下1.8萬張的好成績，也讓安溥在12月天王天后發片夾殺下，空降本周佳佳唱片銷售榜冠軍及五大唱片及銷售榜第三名寫下亮眼成績！

許多歌迷得知安溥要開唱辦簽名會，早就摩拳擦掌要去捧場，12/25、12/26兩天女巫店都人潮爆滿擠到水洩不通，簽名會更是大排長龍，光是12/27 女巫店這場就吸引了700人排隊簽名，有許多人更是一次拿十幾張來簽名，讓這場簽名會從晚上六點簽到十點半，足足四個半小時的簽名會，讓安溥笑說除了手很忙，嘴巴也因為跟歌迷一直聊天，在收工時發現手痠嘴巴也痠！

▲▼安溥。（圖／牡蠣音樂提供）

▲▼安溥回到女巫店舉辦簽名會。（圖／牡蠣音樂提供）

▲▼安溥。（圖／牡蠣音樂提供）

安溥表示：｢女巫店的簽名會比我想像中還多人，很開心！簽名會上有人認真問起混音或專輯設計相關的問題，也有很多人會很熱切地開口就告訴我他們來自哪裡，我發現我內心真正期待能善用見面的緣分聽到別人告訴我他在哪個城市生活，或從哪個地方來的，比如有人說他從溫哥華來，因為我也去過就會很興奮能提起我逛過的wall street, 有人若說他從波特蘭回來過聖誕節我也有機會聊聊我聽過那裡曾抵制麥當勞開店的當地感想和後續。這樣多好！」

▲▼安溥。（圖／牡蠣音樂提供）

▲安溥簽名會外大排長龍。（圖／牡蠣音樂提供）

由於女巫店是安溥當初發跡的地方，難得回娘家開唱的安溥，除了跟歌迷敘舊，也跟現場工做人打鬧成一片，她笑說：｢每次能回女巫店都像回家翻媽媽食物櫃跟保養品櫃一樣，滿腦子只會喊吃麵凹飲料，抱著跟抓著大家一直講近況跟自爆八卦。然後我今年跟設計師和工作夥伴熬夜等算圖或等開會中間迷上玩桌遊，女巫店的德國新天鵝堡系列實在太好玩了，我們最近心目中的第一名遊戲是德國蟑螂。」而安溥也提到這次回到當初發跡的女巫店表演，感覺跟之前很不一樣；她表示：｢這兩天的聽眾感覺像是同一批人一樣，全場處於鴉雀無聲的狀態，我幾乎是第一次在冬天的女巫店竟然聽見冷氣壓縮機的聲音，讓我覺得這一個世代聽眾的有禮溫和真是讓我覺得我是個大老粗！」

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