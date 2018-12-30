安心亞跨年連趕3場！　赴傷上陣「帶12位dancer」辣翻

記者關韶文／台北報導

安心亞加盟環球音樂，推出首支音樂作品《Chillaxing》，Chillaxing為英文複合字，由chill （冷靜、放鬆）與relaxing （放輕鬆）組成，意思為放輕鬆，別緊張，安心亞笑說，「不管遇到任何難事都要Chillaxing，2019年要來了，一切都會順順利利！」

安心亞正在忙著拍攝華劇《你有念大學嗎》，身為女主角的她，為該劇配唱的片頭曲《Chillaxing》(輕樂心)，將在下月11日正式數位上線！她近來忙拍戲，加上要籌備跨年演唱會的表演，每天都是劇組、舞蹈教室兩邊跑，平均一天睡不到4小時，她打趣喊，「就要跨年表演了，有人跟我一樣覺得咬冰塊很Chillaxing嗎？」

▲安心亞推出新單曲。（圖／環球提供）

每次跨年演出總充滿驚喜的安心亞，今年共接下3場表演，31日將擔任高雄夢時代跨年派對的開場表演，接著參加花現台中跨年晚會，最後趕到南投擔任閃耀新年心的倒數壓軸，她放話服裝造型絕對不會讓粉絲失望，預告會走透視與性感風。

她前陣子拍戲不慎扭傷腳，仍為跨年演唱會做足準備，會率領12位舞者登台，挑戰16分鐘不斷電的表演，還會獻唱新歌《Chillaxing》(輕樂心)，安心亞說: 「3場跨年表演的內容都會有驚喜，大家可以拭目以待！」包括苦練的鋼管舞蹈，外加挑戰海內外多組天王、天后的經典歌，陪伴歌迷迎接2019年！