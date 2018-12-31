2018韓國流行語TOP 1：小確幸！韓國人做這8件事會幸福

文／蘭妮小姐
2018韓國流行語第一名（2018년유행어1위）
年末了
讓我們來看看今年2018韓國選出來的流行語Top 10
第一名是小確幸소확행！
佔統計數字的28.8%
是不是覺得很眼熟？
沒錯！就跟台灣人的小確幸是一樣的XD
這個詞當初從日本流傳過來
已經成為台灣人的口頭禪
沒想到後來也傳到韓國去
▲2018韓國流行語TOP 1：小確幸！（圖／翻攝自JTBC）
韓國的小確幸소확행
原文是「소소하지만 확실한 행복＝微小而確定的幸福」
（소：小 확：確定 행：幸福）
相信不用多加解釋台灣人都很了解
不過對韓國人來說什麼才是小確幸呢？
韓國《中央日報》依照大數據
統計半年得出的數據
第一名：看書
第二名：旅行
第三名：看電影
第四名：喝咖啡
第五名：花（買花或收到花）
第六名：啤酒（愛喝酒的韓國人竟然只排第六?!）
第七名：室內設計／佈置
第八名：音樂
▲看書是讓韓國人最感到幸福的第一名。（圖／翻攝自도깨비臉書）
順帶一提
去年韓國流行語的第一名是YOLO
也就是英文「You Only Live Once」的縮寫
韓文直譯是「한 번뿐인 인생 최대한 즐겁게」
如果說去年韓國人追求的是把握當下即知即行
今年就是更加珍惜眼前的小確幸^^
附註今年票選出的流行語第二名為갑분싸（18.5%）
是갑자기 분위기 싸늘해짐（突然氣氛凍結）的縮寫
第三名為인싸（16.0%）
是insider的英文縮寫
指同一個圈圈、熟識的朋友群
蘭妮小姐
蘭妮小姐，本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Super Junior開始學韓文，曾在韓國首爾旅居一年半，擔任科技新創公司大中華區行銷經理，從迷妹變身韓國OL，長期關注韓國脈動。本文由【Hallo Laney 蘭妮小姐】授權提供
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