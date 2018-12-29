阿諾肌肉抽筋痛到臉部扭曲　「我在鬼門關前走一遭」

記者林彥君／台北報導

阿諾搭檔雪寶主持高點美食節目《台灣百味》，首次遇到職災，但不是「吃肥」，而是呼吸引發肋骨肌肉劇烈抽筋，糗的是抽筋竟源於她自告奮勇，向雪寶示範正確腹式呼吸法，她抽筋後趴倒在錄影現場桌上，忍不住哀號：「我在鬼門關前走一遭了啦！」

▲阿諾（左起）、潘裕文、雪寶一同品嘗美味下午茶。（圖／艾迪昇傳播提供）

阿諾說自己剛進入演藝圈時，被經紀公司老闆要求進行發音課程，自告奮勇教導雪寶發音，阿諾拉著雪寶的手感受自己腹部丹田的呼吸律動，不料才剛開始，她就因用力過猛，瞬間引起肋骨肌肉抽筋，她痛到臉部扭曲，出師不利的窘樣，被搭檔和經紀人笑個半死。

本周日《台灣百味》精心安排「放假有三飽--睡飽、玩飽、吃到飽」，介紹 2019跨年特別系列吃喝行程，睽違6年發片的潘裕文以代理主持人身分出場，和阿諾、雪寶一同品嘗下午茶酸、甜、鹹的不同滋味，和帥哥近距離接觸，雪寶樂開懷，而雪寶好吃的模樣，看在潘裕文眼裡，直說她「有福氣」，更讓雪寶樂翻天。

▲阿諾肋骨肌肉抽筋，趴在桌上無法動彈。（圖／艾迪昇傳播提供）

阿諾與潘裕文私下交情好，每回潘裕文發片，阿諾都情義相挺，這回潘裕文再度發片，2人拍攝前相見歡，不料阿諾卻大虧潘裕文變蒼老了，讓潘裕文很受傷。2人後來握手言和，阿諾反串成為發片歌手，與潘裕文聯手合作，對嘴合唱《後來》。節目每周日晚間7點播出。