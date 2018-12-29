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Wish、Masha掰了《娛百》愷樂不捨　傳找她們接棒

記者林彥君／台北報導

GTM的朱宇謀（Wish）和潘君侖（Masha）主持八大《娛樂百分百》2年，GTM日前爆出合約糾紛，團員紛紛出走，昨（28日）是他們主持該節目的最後一集，愷樂貼出有自己和羅志祥、偉晉的合成照片說「等你們回來喔～會一直在心裡祝福你們，事情趕快圓滿解決。」據悉，節目主持人有意找李佳薇、孟耿如接棒。

▲▼節目主持和工作人員。（圖／翻攝自愷樂IG）

▲節目主持和工作人員。（圖／翻攝自愷樂IG）

昨（28日）播出的《娛樂百分百》還有Wish和Masha，但《娛樂百分百》的維基百科上顯示「2018年12月27日，Wish、Masha 因合約問題暫時先離開娛樂百分百」，主持群已移除兩人名字，目前陣容僅有小豬、愷樂、邱宇辰、風田、偉晉。對此節目監製回應《ETtoday星光雲》，「因他們跟經紀公司有合約問題，與八大合約也剛好到年底。會再洽談其他主持人選。」

Wish昨發文表示，「其實今天最後一次live開始前心情是複雜的，因為入主娛百這兩年有太多回憶，想起兩年前在我們演藝事業最艱苦的時候是娛百讓我們有了一線生機，這兩年的照顧和恩情我永遠都會記得，謝謝娛百的大家從來沒有大小眼，把我和弟弟當家人一樣的照顧。」Masha也表示：「希望可以快快回家，不會讓大家等太久。」

▲▼Masha和Wish和主持群感情融洽 。（圖／翻攝自Masha IG）

▲Masha和Wish和主持群感情融洽 。（圖／翻攝自Masha IG）

GTM和經紀人艾姐日前爆出合約糾紛，團員Wish、加樂、Masha、AJ在今年9月30日於臉書、IG發表律師聲明，單方面宣布和公司合作到期，當中提及「公司安排和聲明人的規劃不同，因此在2018年6月13日以書面方式，向使徒公司終止前開演藝經紀合約。」據悉，團員AJ在IG接下手錶業配則是導火線，此舉惹怒經紀公司。

GTM經紀人艾姐日前接受《ETtoday星光雲》獨家專訪時，表示相當無奈，「他們6月給我存證信函，我們也還在溝通，加上我背後也有投資者，主要是去年才續約，合約還有好幾年，投資者也有加碼預算，我們訓練費、宣傳費從沒少過。」對於GTM出走，知情人士表示，不排除背後有高人指點，替他們外接大陸戲劇工作，導致他們「去意堅定」。

▲▼Masha和Wish和主持群感情融洽 。（圖／翻攝自Masha IG）

▲Masha和Wish和主持群感情融洽 。（圖／翻攝自Masha IG）

愷樂IG全文：

等你們回來喔～
會一直在心裡祝福你們
事情趕快圓滿解決
#不會讓我們久等了
@wish_chu
@masha_pan0502
#但為什麼偉晉要撐傘

Wish在IG全文：

其實今天最後一次live開始前心情是複雜的，因為入主娛百這兩年有太多回憶，想起兩年前在我們演藝事業最艱苦的時候是娛百讓我們有了一線生機，這兩年的照顧和恩情我永遠都會記得，謝謝娛百的大家從來沒有大小眼，把我和弟弟當家人一樣的照顧，能加入娛百主持群是我一生的驕傲！也許就像宇辰說的....如果遇到擋住自己前方道路的石頭，就想辦法讓自己更強大抬起他或跨越他！也謝謝一直以來支持娛百的你們，相信會再見面的❤️
#娛樂百分百#感恩#感謝

Masha在IG全文：

這兩年的娛樂百分百的日子裡，
要感謝的人真的太多太多了，
謝謝主任、謝謝愷樂、謝謝宇辰
謝謝偉晉、謝謝風田、謝謝wish、
謝謝娛百的所有工作人員、
謝謝娛百這個家，弟很愛很愛大家喔❤️❤️❤️
也希望可以快快回家，不會讓大家等太久

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