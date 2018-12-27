曾國城靠「下麵」1年賣2.5億元　曝董至成找他合作這個

記者林彥君／台北報導



50歲的曾國城今（27日）出席「點十成金」曾拌麵新品見麵會，他的麵行銷到港澳、星馬地區，他表示去年營收2億元，在2018年營收有2.5億元，目前員工大約20人，今年預計包出百萬紅包。之前董至成在記者會中透露有找曾國城合作「杉菜爸爸貢丸」，曾國城表示：「他有跟我談過，但這不是我說的算。」

▲曾國城和盧廣仲。（圖／PaMi曾拌麵提供）

曾國城透露，董至成到大陸發展前半年，想打出一片江山，有找他討論推出貢丸泡麵、貢丸乾麵等，曾國城考慮到董至成近期忙演藝工作要拍戲，但不排除未來再研發新口味，像是貢丸湯麵類的產品，「湯麵加貢丸很成立，我們為他設計新口味也不一定。」

盧廣仲是記者會嘉賓，兩人曾在晚會上合作，私下也會聚會，曾國城說：「這個人很真實。」會找他站台，是因為覺得盧廣仲很代表台灣，「他蠻台的，國台語歌曲都會唱，台語更有味道，你看《魚仔》得多少奬！」

▲曾國城和盧廣仲。（圖／PaMi曾拌麵提供）

曾國城認為台灣是麵食王國，今年有多家拌麵品牌推出，已進入「拌麵的戰國時代」，他笑說，吃過其他品牌的產品，會從中學習優缺點，他以「老二哲學」經營副業，自認在麵食中是第二名，「希望我們是永遠不變的第二名，第一名從缺，永遠有進步的空間。」