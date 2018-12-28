女星問曾莞婷「有在吃飯嗎」？　一看「減肥便當」秒呆滯

記者李欣容／台北報導

女星何如芸過去飾演壞女人出名，但2003年嫁給花蓮美侖飯店的少東王敏錡後，就在家相夫教子，近來接下八點檔《炮仔聲》邀約，離上一檔《負君千行淚》已相隔16年，看到同劇曾莞婷的身材，讓她疑惑直問對方：「妳有在吃飯嗎？」但她自己也不遑多讓，2個月內就瘦了7公斤。

▲▼左起丁寧、陳冠霖、何如芸。（圖／三立提供，下同）

何如芸過去將重心放在家庭，要是有戲約找上門，她都會開出「新竹以北、天黑前收工、國定假日放假」的條款。如今大兒子已經12歲，只知道媽媽是演員，但從沒看過她演戲，被問到這次回歸，有沒有打算讓兒子看一看戲？何如芸笑說：「不敢讓他看啦，看媽媽演爭鋒相對的二媽媽，要瘋了。」兒子得知她要回歸，興奮問：「是演漫威電影嗎？什麼角色？」讓她哭笑不得。

何如芸坦言，這次會接下拍攝邀約，主要是小孩也大了，她有更多自己的時間，加上母親80多歲在家沒事，希望能看到女兒再演戲。

何如芸分享剛進劇組時，看到李燕、曾莞婷的身材，忍不住問：「有沒有吃飯啊？」而曾莞婷手裡拿了一盒沒有白飯的便當，反問她：「姐妳要飯嗎？」何如芸差點昏倒：「我看她這樣我還吃得下嗎？」但她自己也靠著戒糖戒澱粉，找健身教練運動，2個月內瘦了7公斤，168公分體重只有51公斤。