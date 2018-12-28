ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

凱文史貝西性騷擾有「影片證據」　18歲男：他拉開我褲子拉鍊

▲▼ 演員凱文史貝西（Kevin Spacey）。（圖／路透社）

▲凱文史貝西。（圖／路透社）

記者許瑞麟／綜合報導

好萊塢男星凱文史貝西（Kevin Spacey）被指控性侵，近日透過影片，在爆出醜聞後首度現身，似乎透露自己並沒有做出不對的事，沒想到現在警方表示，已經掌握他涉嫌性騷擾的影片證據。

該名受害者叫作William Little，2016年在酒吧打工，當時他年僅18歲（麻州法律要滿21歲才能喝酒），到店裡消費的凱文史貝西買了很多酒請他喝，還不斷吹噓自己的下體大小，甚至邀請有些喝醉的他一起回家，但他拒絕了。

William Little當下沒有直接離開，因為很想要和偶像合照，沒想到凱文史貝西接下來不斷搓揉他大腿，拉開褲子的拉鍊，觸摸重要部位，他被性騷擾後便發訊息給女友，因為女友不相信，他才透過Snapchat傳影片給女友。

凱文史貝西（Kevin Spacey）反擊。（圖／翻攝自YouTube／Kevin Spacey）

▲凱文史貝西透過影片打破沉默。（圖／翻攝自YouTube／Kevin Spacey）

事發後，William Little和酒吧一名婦人交談，描述剛才的經歷，對方建議他趕快離開酒吧，由於他和凱文史貝西有交換電話號碼，凱文史貝西之後還傳訊息給他「我想我們互相失去了對方」。

William Little隔天上班便把此事告訴老闆，母親也勸他報警，雖然他聲稱不想要讓酒吧裡的人惹上麻煩，最後還是在2016年10月報警。

對於影片證據一事，凱文史貝西的律師辯稱影片顯示有人用手觸摸另一個人的襯衫，但沒有顯示任何人被不當撫摸，而且William Little並沒有馬上報警，還謊稱自己已經23歲，還喝醉了，可能忘記發生什麼事。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

推薦閱讀

麥莉真的結婚了！　「9年來狂被唱衰」嫁雷神弟

漫威證實！　裘德洛在《驚奇隊長》角色「正反派翻轉」

《大黃蜂》的5個秘密！　翻轉「變形金剛系列負評」

「水行俠」傑森摩莫亞假造履歷：根本沒當過「夏威夷年度模特兒」

《大黃蜂》原本會出現《變形金剛》經典反派！導演忍痛刪掉

《小鬼當家》麥考利改名　網友看到「票選結果」：是我眼花嗎

影癮作動／《羅馬》：艾方索柯朗獻給家鄉的情書

《逃出絕命鎮》導演新作來了！「又是噁心笑容…」預告別睡前看

「厲陰宅宇宙」太強大！　《半夜鬼上床》重啟暫時卡關

有沒有被薩諾斯消失？　「王」首證實回歸《復仇者聯盟4》

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩「真的很愛楊晨熙」擁吻閃炸

獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

重逢半年就訂婚！蔡阿嘎無意間「一句話」　二伯聽完點頭嫁了

路人拍下「經過的善良孩子」　4年後看紐約電視牆驚覺：是防彈V！

楊冪離婚只是前戲？　網爆將官宣新戀情「對象是謝霆鋒」

詹雅雯消失高雄跨年..合體韓國瑜破局！爆拒唱「這首歌」遭退通告

小周周3歲就有大長腿！　抽高超過「162公分昆凌的腰」

蔡依林累了...腳一抬「不科學坐姿」　巨人大腳丫現形粉絲看呆

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

凱文史貝西, Kevin Spacey, 性騷擾

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 唐綺陽／2019上半年十二星座運勢
  2. 影癮作動／《蜘蛛人：新宇宙》本年度最佳動畫電影無誤
  3. 孫儷要探班老公…被兒阻止：求妳別去　「下句話」鄧超一看崩潰想哭
  4. 贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起看總決賽首播
  5. 凱文史貝西性騷擾有「影片證據」　18歲男：他拉開我褲子拉鍊
  6. 詹雅雯消失高雄跨年..合體韓國瑜破局！爆拒唱「這首歌」遭退通告
  7. 王陽明摟腰告白：3年仍像第1天　蔡詩芸「這舉動」抓緊他的心！
  8. 保守電視台竟推出19禁韓劇！《壞刑警》男主角演技強到發抖
  9. 劉愷威離婚楊冪後…首現身香港商場！　「做這件事」網一看：心疼
  10. Dior官方IG「3頭銜」狂讚Angelababy　網傻眼大笑：別侮辱了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366