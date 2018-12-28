凱文史貝西性騷擾有「影片證據」　18歲男：他拉開我褲子拉鍊

▲凱文史貝西。（圖／路透社）



記者許瑞麟／綜合報導

好萊塢男星凱文史貝西（Kevin Spacey）被指控性侵，近日透過影片，在爆出醜聞後首度現身，似乎透露自己並沒有做出不對的事，沒想到現在警方表示，已經掌握他涉嫌性騷擾的影片證據。

該名受害者叫作William Little，2016年在酒吧打工，當時他年僅18歲（麻州法律要滿21歲才能喝酒），到店裡消費的凱文史貝西買了很多酒請他喝，還不斷吹噓自己的下體大小，甚至邀請有些喝醉的他一起回家，但他拒絕了。

William Little當下沒有直接離開，因為很想要和偶像合照，沒想到凱文史貝西接下來不斷搓揉他大腿，拉開褲子的拉鍊，觸摸重要部位，他被性騷擾後便發訊息給女友，因為女友不相信，他才透過Snapchat傳影片給女友。

▲凱文史貝西透過影片打破沉默。（圖／翻攝自YouTube／Kevin Spacey）



事發後，William Little和酒吧一名婦人交談，描述剛才的經歷，對方建議他趕快離開酒吧，由於他和凱文史貝西有交換電話號碼，凱文史貝西之後還傳訊息給他「我想我們互相失去了對方」。

William Little隔天上班便把此事告訴老闆，母親也勸他報警，雖然他聲稱不想要讓酒吧裡的人惹上麻煩，最後還是在2016年10月報警。

對於影片證據一事，凱文史貝西的律師辯稱影片顯示有人用手觸摸另一個人的襯衫，但沒有顯示任何人被不當撫摸，而且William Little並沒有馬上報警，還謊稱自己已經23歲，還喝醉了，可能忘記發生什麼事。

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