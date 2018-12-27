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小周周3歲就有大長腿！　抽高超過「162公分昆凌的腰」

記者傅家妤／綜合報導

繼周杰倫在IG上曬出兒子Romeo的合照，罕見曝光兒子的正面後，昆凌27日也曬出了一張與女兒小周周（Hathaway）的合照，只見小周周雖然才三歲多，但已經有一雙筆直長腿，小小年紀身高竟然已經超過162公分媽媽的腰部，意外掀起網友熱議。

▲▼小周周抽高。（圖／翻攝自IG／昆凌）

▲小周周短時間暴風抽高，超過媽媽的腰部。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

昆凌與周杰倫結婚三年多，2015年生下女兒小周周（Hathaway），2017年再度迎來兒子Romeo湊成一對「好」字，她平日雖然工作非常忙碌，但幾乎都會把小孩帶在身身邊照顧，閒暇時間也會帶著一對兒女到處遊玩。

▲▼小周周抽高。（圖／翻攝自IG／昆凌）

▲昆凌曬出與小周周的合照。（圖／翻攝自IG／昆凌）

近日昆凌在IG上曬出於女兒小周周的合照，並在澳洲布里斯本打卡稱：「我們回家了！」畫面中只見她帶著墨鏡，身穿咖啡色裙裝，露出性感鎖骨及香肩，非常漂亮。而一旁的小周周也跟媽媽一樣綁著馬尾及戴墨鏡，身穿線條小裙子的她，露出一雙筆直纖細長腿，完美遺傳了媽媽的優良基因，而且年僅3歲的她，身高已經明顯超過162公分昆凌的腰部了。

▲▼小周周抽高。（圖／翻攝自IG／昆凌）

▲▼小周周抽高。（圖／翻攝自IG／昆凌）

▲與昆凌3月前曬出的母女沙灘照相比，小周周明顯長高了許多。（圖／翻攝自IG／昆凌）

不少網友看了該照片以後，也紛紛大讚：「小周周長好高喔」、「Hathaway都已經這麼大了」、「好快啊，都這麼高了」，掀起不少熱議。事實上，先前周杰倫也曾曬出過一張與小周周的合照，當時小周周的身高也已經直逼他的腰部，連林俊傑看了也忍不住驚嘆：「長好快！」

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小周周, Hathaway, 周杰倫, 昆凌

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