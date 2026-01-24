楊洋遭爆「Hotel密會」富家女！　網紅直播脫口…男神火速回應

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星楊洋遭網紅易易紫直播爆料，女方聲稱其女性朋友的姊妹曾與楊洋在酒店（台灣稱飯店）有過親密接觸。對此，楊洋工作室在事件發酵僅11分鐘後便發布聲明，以簡潔有力的一個字「假！」正面回擊。

▲楊洋遭直播網紅爆「Hotel密會」富家女。（圖／翻攝自微博）

有錢姐妹Hotel見楊洋

易易紫直播爆料，聲稱自己有位「有錢的姐妹」，並說這位姐妹見過楊洋，然後去那個Hotel見過面，「然後說有點什麼，但我打死不信你知道嗎？我打死不信。」她在直播中卻呈現極度懷疑的態度，一邊發笑一邊對著鏡頭直呼：「但是我信不信你知道嗎？我不信、我不信！」、「我打死不信！」。這起無實證的爆料在直播網紅笑稱「不相信」的詭異氛圍中結束，隨後引發陸網議論。

▲易易紫爆料有錢姐妹去Hotel見「咩咩」暗指楊洋。（圖／翻攝自微博）

楊洋方闢謠速度超快

儘管網紅易易紫也在直播中表示不相信，楊洋工作室仍在爆料發酵後11分鐘內發表了聲明闢謠，並由經紀公司悅凱娛樂同步轉發，反應速度之快，還被粉絲稱讚為「佛系資訊站的首殺」，顯見藝人闢謠速度的態度升級。

▲楊洋工作室打假。（圖／翻攝自微博）