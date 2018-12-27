台灣「寂寞女皇」出馬！陳曉東新片推廣曲是她唱的

記者林映妤／台北報導

任容萱、陳曉東主演國片《玩命貼圖》27日曝光首支電影推廣曲，由擁有高亢嗓音的符瓊音帶來全新創作《寂寞女皇》營造電影氣場，新歌已在全球上線，讓歌迷影迷先聽為快！

符瓊音新歌《寂寞女皇》是全新的個人創作，強烈的節奏和赤裸的自白，拋開對世界的成見，正視不完美的自己，醞釀電影主角的內心視野，在音樂的表現上展露無遺。

▲《玩命貼圖》符瓊音演唱電影推廣曲。（圖／杰思國際娛樂提供）

「最初追逐夢想的空間不算小，但窘迫的生活費足以把人逼瘋。沒有翅膀，還是想要奮力一飛！」在資源匱乏的那一年，她把那份固執勉強湊成一首詩，沒想到後來居然成功變成一首歌。電影劇組在因緣際會下，聽到這首創作，覺得相當符合電影角色的設定，因此力邀符瓊音成為此次電影的推廣曲合作。

平時對驚悚片避而遠之的符瓊音，對這次的合作相當驚喜，「自己是個不敢看鬼片、恐怖片的人，但這次看到陳曉東在片中演出死神的角色，讓我期待滿滿，好奇偶像男神會有什麼精彩的演出！」至於進戲院觀賞電影，符瓊音笑說：「我會努力先做好心理準備！」《玩命貼圖》2019年1月11日上映。

▲▼《玩命貼圖》陳曉東扮演死神、任容萱飾演老師。（圖／星泰提供）

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